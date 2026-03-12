Abrieron las inscripciones para los Torneos Tigrenses 2026: qué disciplinas se jugarán

Ya se encuentra abierta la inscripción para los Torneos Tigrenses 2026, el certamen deportivo local que convoca a clubes, instituciones y polideportivos del distrito a participar en diferentes disciplinas.
Las competencias están previstas para comenzar el 10 de abril y estarán destinadas a categorías juveniles y adultas de la comunidad.
Qué disciplinas se disputarán
Los participantes podrán competir en distintas actividades deportivas, entre ellas:
- fútbol 11
- handball
- hockey
- natación
- vóley
El objetivo de los Torneos Tigrenses es promover la participación deportiva y generar espacios de encuentro y competencia entre instituciones del distrito.
Cómo inscribirse
Los clubes, instituciones y polideportivos interesados en participar deberán comunicarse para realizar la inscripción o solicitar información a través del correo electrónico:
torneos@tigre.gob.ar
Desde la organización indicaron que los torneos buscan fortalecer la sana competencia y fomentar el desarrollo deportivo mediante la práctica de distintas disciplinas.