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Tigre

Abrieron las inscripciones para los Torneos Tigrenses 2026: qué disciplinas se jugarán

Abrieron las inscripciones para los Torneos Tigrenses 2026
Los certámenes deportivos organizados en Tigre comenzarán el 10 de abril y convocan a clubes, instituciones y polideportivos a competir en disciplinas como fútbol, handball, hockey, natación y vóley.

Ya se encuentra abierta la inscripción para los Torneos Tigrenses 2026, el certamen deportivo local que convoca a clubes, instituciones y polideportivos del distrito a participar en diferentes disciplinas.


Las competencias están previstas para comenzar el 10 de abril y estarán destinadas a categorías juveniles y adultas de la comunidad.



Qué disciplinas se disputarán


Los participantes podrán competir en distintas actividades deportivas, entre ellas:



  • fútbol 11

  • handball

  • hockey

  • natación

  • vóley


El objetivo de los Torneos Tigrenses es promover la participación deportiva y generar espacios de encuentro y competencia entre instituciones del distrito.


Cómo inscribirse


Los clubes, instituciones y polideportivos interesados en participar deberán comunicarse para realizar la inscripción o solicitar información a través del correo electrónico:


torneos@tigre.gob.ar


Desde la organización indicaron que los torneos buscan fortalecer la sana competencia y fomentar el desarrollo deportivo mediante la práctica de distintas disciplinas.

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