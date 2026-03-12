Abrieron las inscripciones para los Torneos Tigrenses 2026: qué disciplinas se jugarán

Los certámenes deportivos organizados en Tigre comenzarán el 10 de abril y convocan a clubes, instituciones y polideportivos a competir en disciplinas como fútbol, handball, hockey, natación y vóley.

Ya se encuentra abierta la inscripción para los Torneos Tigrenses 2026, el certamen deportivo local que convoca a clubes, instituciones y polideportivos del distrito a participar en diferentes disciplinas.

Las competencias están previstas para comenzar el 10 de abril y estarán destinadas a categorías juveniles y adultas de la comunidad.

Qué disciplinas se disputarán

Los participantes podrán competir en distintas actividades deportivas, entre ellas:



fútbol 11



handball



hockey



natación



vóley



El objetivo de los Torneos Tigrenses es promover la participación deportiva y generar espacios de encuentro y competencia entre instituciones del distrito.

Cómo inscribirse

Los clubes, instituciones y polideportivos interesados en participar deberán comunicarse para realizar la inscripción o solicitar información a través del correo electrónico:

torneos@tigre.gob.ar

Desde la organización indicaron que los torneos buscan fortalecer la sana competencia y fomentar el desarrollo deportivo mediante la práctica de distintas disciplinas.