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San Fernando

Llega la Feria Vibra Emprendedora a San Fernando con más de 30 puestos de emprendedores

Llega la Feria Vibra Emprendedora a San Fernando con más de 30 puestos de emprendedores
El evento reunirá a más de 30 emprendedores con productos artesanales, gastronomía y artículos de diseño. Será el sábado 14 de marzo en San Fernando.

La Feria Vibra Emprendedora realizará su primera edición del año con un encuentro que reunirá a más de 30 emprendedores y artesanos en San Fernando.


La propuesta invita a vecinos de la zona a recorrer distintos puestos con productos artesanales, gastronómicos y de diseño, en una jornada pensada para apoyar el trabajo de emprendedores locales.


Cuándo y dónde será la feria


El evento se realizará el sábado 14 de marzo, de 10:30 a 18:30 horas, en 3 de Febrero 842, San Fernando.


Durante toda la jornada el público podrá recorrer los distintos puestos y conocer propuestas de emprendedores que ofrecen productos artesanales, textiles, gastronómicos y artículos de diseño.


Qué se podrá encontrar



  • ropa y calzado deportivo

  • ropa femenina informal e importada

  • productos Just y Daphirus

  • suculentas y plantas

  • alfajores artesanales

  • aceite de oliva, aceitunas, miel

  • quesos, salamines y longanizas

  • sales saborizadas

  • bolsos, neceseres y organizadores

  • tejidos artesanales

  • velas y cremas

  • artículos de librería

  • terapias alternativas


Además, el evento contará con buffet dulce y salado para quienes visiten la feria durante la jornada.


Un espacio para emprendedores


La Feria Vibra Emprendedora busca generar un espacio donde pequeños productores y emprendedores puedan exhibir y comercializar sus productos, además de acercar propuestas artesanales a los vecinos de la zona.

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