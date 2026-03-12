El TC 2000 llegó al Obelisco y anticipa la carrera en el circuito callejero de Villa Soldati

Autos de la categoría recorrieron la avenida 9 de Julio como anticipo del Gran Premio que abrirá la temporada 2026 en un circuito urbano en Villa Soldati.

Autos del TC 2000 recorrieron este viernes la avenida 9 de Julio y se detuvieron frente al Obelisco como anticipo del Gran Premio Ciudad de Buenos Aires, que se disputará el domingo en un circuito callejero en Villa Soldati.

La caravana partió desde la sede del Automóvil Club Argentino, en Palermo, y avanzó por el centro porteño escoltada por buses turísticos hasta la Plaza de la República, donde los pilotos realizaron una presentación pública.

Los pilotos que participaron de la presentación

Durante la recorrida participaron los pilotos Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GRS), Franco Vivian (Chevrolet Tracker) y Facundo Aldrighetti (Honda ZRV), quienes aceleraron sus autos durante el trayecto por el centro de la ciudad.

En el Obelisco fueron recibidos por el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, y por Alejandro Levy, presidente de Tango Motorsport y organizador de la categoría.

“Esto es una fiesta increíble que está empezando y que se va a vivir a pleno durante todo el fin de semana en el sur de la Ciudad”, señaló Turnes durante el encuentro en la Plaza de la República.

Cómo será el circuito callejero del TC 2000

La competencia se correrá en un trazado urbano de 2.509 metros que integrará las avenidas General Roca y Escalada, junto a un sector del Parque de la Ciudad, en Villa Soldati.

Los autos podrán superar los 250 km/h en la recta principal, que tendrá una extensión de 952 metros.

El evento marcará además el inicio del campeonato 2026 del TC 2000 y el regreso de la categoría a un circuito urbano en Buenos Aires después de 13 años.

Cronograma del fin de semana

La actividad comenzará con prácticas libres, continuará el sábado con las pruebas de clasificación y culminará el domingo desde las 13 con la carrera principal del Gran Premio Ciudad de Buenos Aires.



Fiat Competizione a las 10.40

a las 10.40

Top Race a las 11.35



Actividades para el público en el Fan Zone

Además de la competencia en pista, el evento contará con distintos espacios recreativos en el Parque de la Ciudad.



simuladores de manejo y de Fórmula 1



exhibición de autos históricos



espacios gastronómicos y jardín cervecero



simuladores de carreras



actividades para chicos con inflables y karting a pedal



exposición de motos de cross y acrobacias de la Brigada Blanca



También se presentará una réplica del histórico auto “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio, además de muestras con trofeos, cascos y objetos históricos del TC 2000.

Un evento en un circuito callejero

La carrera se realizará en un circuito urbano debido a que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, ubicado en Villa Riachuelo, se encuentra actualmente en proceso de remodelación.

Las obras comenzaron este año y buscan adecuar el trazado a estándares internacionales con el objetivo de recibir competencias de mayor nivel en el futuro.