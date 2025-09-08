Acción Comunal se consolida como cuarta fuerza en Tigre y mantiene viva la tradición vecinalista

Con el 98,62% de las mesas escrutadas, Acción Comunal del Partido de Tigre obtuvo 7.722 votos, consolidándose como cuarta fuerza y demostrando que el vecinalismo sigue vigente en el distrito.

Acción Comunal del Partido de Tigre se consolidó como la cuarta fuerza política del distrito en las elecciones legislativas 2025, obteniendo 7.722 votos (3,77%) con el 98,62% de las mesas escrutadas.

Aunque no logró representación en el Concejo Deliberante, el resultado confirma que el vecinalismo sigue teniendo un espacio propio en la política local, incluso frente al avance de las grandes fuerzas nacionales.

El primer lugar fue para Fuerza Patria con 34,45% (70.404 votos), seguida por La Libertad Avanza con 32,61% (66.657 votos), y en tercer lugar quedó Somos Buenos Aires con 18,19% (37.176 votos).

El desempeño de Acción Comunal adquiere relevancia por su historia y su identidad vecinalista. Fundada por Ricardo Ubieto, recordado intendente que transformó el municipio mediante obras, servicios y cercanía con los vecinos, la fuerza mantiene vivo su legado y la conexión directa con la ciudadanía.

Más allá del resultado electoral, la votación demuestra que Tigre conserva un partido de vecinos, hecho por y para los vecinos, que defiende la identidad local y sigue siendo un actor a tener en cuenta en el presente y futuro del distrito.

Resultados Oficiales en Tigre