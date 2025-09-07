Resultados oficiales elecciones Tigre 2025

Resultados oficiales de las elecciones en Tigre 2025

Este domingo 7 de septiembre de 2025 los vecinos de Tigre votaron para renovar cargos legislativos municipales y provinciales. Aquí, los resultados oficiales publicados por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Este domingo 7 de septiembre, los vecinos de Tigre participaron de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Además de senadores provinciales, se eligieron concejales y consejeros escolares a nivel municipal.

En total, 15 listas compitieron en Tigre por los cargos locales en juego. Se pusieron en disputa 12 bancas del Concejo Deliberante y 5 lugares en el Consejo Escolar. La renovación corresponde a la mitad de los cargos y los representantes electos asumirán en diciembre de 2025, con mandato hasta 2029.

Los resultados oficiales son difundidos por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y se van actualizando a medida que avanza el escrutinio. En esta página se publican los datos confirmados de los comicios celebrados en Tigre el 7 de septiembre de 2025.

Resultados Oficiales Tigre 2025