Axel Kicillof celebró el triunfo en provincia de Buenos Aires: “Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país”

Desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, Axel Kicillof festejó la victoria electoral con una diferencia de 13 puntos y 99 municipios ganados, en un discurso cargado de críticas a Javier Milei.

El gobernador Axel Kicillof celebró el triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires, desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, con un discurso en el que remarcó la victoria por una diferencia de 13 puntos, 99 municipios y 6 de las 8 secciones electorales.

“Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país”, afirmó Kicillof ante la militancia, y agregó: “Dijimos también que veníamos a demostrar que había otro camino y a construir otra alternativa: este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos”.

El mandatario provincial apuntó contra el presidente Javier Milei: “Las urnas hoy le dijeron que tiene que rectificar el rumbo: no se puede frenar la obra pública, no se le puede pegar a los jubilados y no se puede abandonar a las personas con discapacidad”.

En la misma línea, sostuvo: “Frente a un Gobierno nacional totalmente ausente, dijimos que en la provincia de Buenos Aires íbamos a actuar como un escudo y como una red para defender y proteger a nuestro pueblo y estamos cumpliendo”.

Kicillof destacó que su gestión se centró en “cuidar la salud, la educación, la obra pública y el empleo”, lo que definió como “una obligación por el mandato que teníamos con nuestro pueblo”.

Además, subrayó que “las urnas le dijeron al Presidente que los y las bonaerenses no están de acuerdo con un gobierno que se expresa en base al odio, y le exigieron que deje de atacar a la democracia, al federalismo y a la Constitución: respetar la división de poderes no es optativo, es una obligación”.

El gobernador advirtió: “El pueblo hoy le dio una orden al Gobierno nacional: no se puede gobernar para intereses extranjeros y para los que más tienen. Deben escuchar la expresión de los bonaerenses y gobernar para el pueblo”.

Finalmente, remarcó: “Ganamos esta elección sumando fuerzas y gobernando tanto la Provincia como los municipios únicamente en favor de los y las bonaerenses: ese es nuestro compromiso y el camino por el que vamos a seguir”.

Y concluyó: “Con esta elección, vengo a decirles que se confirmó que en la Argentina hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”.