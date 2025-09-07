Resultados oficiales elecciones Malvinas Argentinas 2025

Resultados oficiales de las elecciones en Malvinas Argentinas 2025

El 7 de septiembre de 2025 se celebraron las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. En Malvinas Argentinas, los vecinos eligieron senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.

En esta elección, 14 listas compitieron en Malvinas Argentinas por los cargos locales. Se renovaron 12 bancas en el Concejo Deliberante y 4 en el Consejo Escolar, es decir, la mitad de los puestos. Los representantes electos asumirán en diciembre de 2025 y cumplirán mandato hasta 2029.

Los resultados oficiales son difundidos por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y se irán actualizando a medida que avance el escrutinio. Aquí podrás consultar los datos confirmados de los comicios desarrollados en Malvinas Argentinas el 7 de septiembre de 2025.

Resultados Oficiales Malvinas Argentinas