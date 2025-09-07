edición 7860 - visitas hoy 64108

Política

Resultados oficiales elecciones San Martín 2025

El domingo 7 de septiembre de 2025, los vecinos de San Martín participaron de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Se eligieron senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.

En esta ocasión, 13 listas compitieron en San Martín por los cargos en disputa. Se renovaron 12 bancas en el Concejo Deliberante y 5 lugares en el Consejo Escolar, lo que representa la mitad de los puestos. Los representantes electos asumirán en diciembre de 2025 y ejercerán funciones hasta 2029.


Los resultados oficiales son publicados por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y se actualizan a medida que avanza el escrutinio. En esta página se difunden los datos confirmados de los comicios celebrados en San Martín el 7 de septiembre de 2025.


Resultados oficiales San Martín


