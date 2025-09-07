edición 7860 - visitas hoy 64093

Resultados oficiales elecciones Pilar 2025

Este domingo 7 de septiembre de 2025 los vecinos de Pilar participaron de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Se eligieron senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.

El domingo 7 de septiembre, los vecinos de Pilar participaron de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Además de senadores provinciales, se votaron cargos municipales para concejales y consejeros escolares.


En esta ocasión, 14 listas compitieron en Pilar por los cargos en juego. Se renovaron 12 bancas en el Concejo Deliberante y 4 lugares en el Consejo Escolar, que representan la mitad de los puestos. Los representantes electos asumirán en diciembre de 2025 y cumplirán su mandato hasta 2029.


Los resultados oficiales son difundidos por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y se actualizan en la medida en que avanza el escrutinio. En esta página se publican los datos confirmados de los comicios celebrados en Pilar el 7 de septiembre de 2025.


Seguí todas las elecciones de zona norte Elecciones 2025


Resultados oficiales Pilar


