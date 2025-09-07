Resultados oficiales elecciones Pilar 2025

Resultados oficiales de las elecciones en Pilar 2025

El domingo 7 de septiembre, los vecinos de Pilar participaron de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Además de senadores provinciales, se votaron cargos municipales para concejales y consejeros escolares.

En esta ocasión, 14 listas compitieron en Pilar por los cargos en juego. Se renovaron 12 bancas en el Concejo Deliberante y 4 lugares en el Consejo Escolar, que representan la mitad de los puestos. Los representantes electos asumirán en diciembre de 2025 y cumplirán su mandato hasta 2029.

Los resultados oficiales son difundidos por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y se actualizan en la medida en que avanza el escrutinio. En esta página se publican los datos confirmados de los comicios celebrados en Pilar el 7 de septiembre de 2025.

Resultados oficiales Pilar