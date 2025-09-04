Federico Meca cerró su campaña en San Isidro con un acto multitudinario de Fuerza Patria

El candidato a concejal Federico Meca concluyó su campaña en un acto multitudinario en el Club Unión de Boulogne, acompañado por referentes de Fuerza Patria y del PJ, previo a las elecciones municipales de San Isidro 2025.

El candidato a concejal Federico Meca concluyó su campaña en un acto multitudinario en el Club Unión de Boulogne, en San Isidro. La convocatoria reunió a militantes, vecinos y los candidatos a diputados nacionales Teresa García y Sebastián Galmarini, quienes acompañaron al candidato de Fuerza Patria en el cierre rumbo a las elecciones del próximo domingo.

Meca destacó la importancia de los comicios: “Este domingo se elige entre dos caminos: seguir con el abandono de Lanús y la crueldad del Gobierno nacional, o animarnos a construir oportunidades para todos. Nosotros estamos del lado de los vecinos y vamos a ser su voz en el Concejo Deliberante”.

El candidato enfatizó su compromiso con la comunidad: “Queremos un San Isidro mejor, un municipio que no le dé la espalda a la gente y se ocupe de las verdaderas necesidades que tienen los sanisidrenses. Fuerza Patria es la única oposición real, no vamos a ceder en nada que perjudique a los sanisidrenses”.

Meca estuvo acompañado por el resto de los integrantes de la lista, incluyendo a los concejales Marcos Díaz, Celia Sarmiento y Estefanía Rivadulla, y la vicepresidenta del Partido Justicialista de San Isidro, Liliana Burgos.