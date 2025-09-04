edición 7857 - visitas hoy 38831

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Política / San Isidro

Federico Meca cerró su campaña en San Isidro con un acto multitudinario de Fuerza Patria

Federico Meca cerró campaña en San Isidro con acto multitudinario
El candidato a concejal Federico Meca concluyó su campaña en un acto multitudinario en el Club Unión de Boulogne, acompañado por referentes de Fuerza Patria y del PJ, previo a las elecciones municipales de San Isidro 2025.

El candidato a concejal Federico Meca concluyó su campaña en un acto multitudinario en el Club Unión de Boulogne, en San Isidro. La convocatoria reunió a militantes, vecinos y los candidatos a diputados nacionales Teresa García y Sebastián Galmarini, quienes acompañaron al candidato de Fuerza Patria en el cierre rumbo a las elecciones del próximo domingo.


Meca destacó la importancia de los comicios: “Este domingo se elige entre dos caminos: seguir con el abandono de Lanús y la crueldad del Gobierno nacional, o animarnos a construir oportunidades para todos. Nosotros estamos del lado de los vecinos y vamos a ser su voz en el Concejo Deliberante”.


El candidato enfatizó su compromiso con la comunidad: “Queremos un San Isidro mejor, un municipio que no le dé la espalda a la gente y se ocupe de las verdaderas necesidades que tienen los sanisidrenses. Fuerza Patria es la única oposición real, no vamos a ceder en nada que perjudique a los sanisidrenses”.


Meca estuvo acompañado por el resto de los integrantes de la lista, incluyendo a los concejales Marcos Díaz, Celia Sarmiento y Estefanía Rivadulla, y la vicepresidenta del Partido Justicialista de San Isidro, Liliana Burgos.

Últimas Noticias

Bárbara Broese: “La política bien hecha le cambia la calidad de vida a los vecinos”
Bárbara Broese: “La política bien hecha le cambia la calidad de vida a los vecinos”
El Hospital Central de San Isidro incorpora tecnología de última generación para cirugías
El Hospital Central de San Isidro incorpora tecnología de última generación para cirugías
Docentes denuncian persecución sindical en Tigre: citan a dirigentes de SUTEBA a Fiscalía
Docentes denuncian persecución sindical en Tigre: citan a dirigentes de SUTEBA a Fiscalía
Argentina vs Venezuela: Messi se despide como local en las Eliminatorias 2026
Argentina vs Venezuela: Messi se despide como local en las Eliminatorias 2026
Vicente López refuerza la seguridad con nuevas motos y camionetas blindadas en la patrulla municipal
Vicente López refuerza la seguridad con nuevas motos y camionetas blindadas en la patrulla municipal
Amanda Ubieto respaldó a Matías Orfo y llamó a votar por Acción Comunal en Tigre
Amanda Ubieto respaldó a Matías Orfo y llamó a votar por Acción Comunal en Tigre