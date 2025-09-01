Tomás Mujía, candidato en Tigre por Potencia: “Queremos un municipio planificado y con instituciones fuertes”

El candidato a concejal por Potencia en Tigre, Tomás Mujía, describió el origen del espacio político, su recorrido en el distrito y su diagnóstico sobre la falta de planificación urbana. Planteó propuestas en seguridad, empleo y modernización del municipio, y advirtió sobre la apatía electoral de los vecinos.

En diálogo con el programa Conexión Local, que se emite por FM Open, el candidato a concejal en Tigre por Potencia, Tomás Mujía, presentó el espacio político, su recorrido en el distrito y las principales propuestas de campaña.

“Potencia es un espacio nuevo creado por Eugenia Talerico, Ricardo López Murphy, Javier Iguacel, entre otros dirigentes. Son perfiles profesionales, institucionales, que creen en el valor real de las instituciones y en la necesidad de incorporar gente nueva y honesta a la política”, explicó Mujía.

Según indicó, el objetivo del espacio es fortalecer los órganos legislativos con representantes preparados: “Vemos que muchas veces se arman listas por conveniencia política y luego los legisladores no responden ni siquiera a la idea del gobierno que los llevó. Nosotros venimos a defender un modelo serio, con instituciones fuertes y con independencia de criterio”.

Su llegada a la política local

Mujía relató que junto a un grupo de jóvenes profesionales conformaron el observatorio Idear Tigre, con el que trabajaron más de cinco años en la elaboración de proyectos para el municipio: “Presentamos propuestas en el Concejo Deliberante, pero vimos que la mayoría quedaban sin tratamiento o no se implementaban. Eso nos llevó a involucrarnos más directamente en política”.

El candidato cuestionó que, "pese a tener uno de los presupuestos más altos de la provincia", Tigre exhiba zonas con abandono y falta de planificación: “Hay barrios cerrados que generan inundaciones en barrios linderos, sectores sin recolección de residuos, problemas graves de adicciones en jóvenes. Falta una mirada integral”.

Diagnóstico sobre Tigre

En su análisis urbano, Mujía advirtió: “Tigre se desarrolló sin un plan estratégico, con torres y barrios cerrados que profundizan la desigualdad. El resultado es un municipio cada vez más fragmentado y con menos espacio público de encuentro”.

El dirigente señaló que esa situación incrementa la desigualdad estructural y rompe el tejido social: “Antes en la escuela convivían los hijos de distintos sectores sociales; hoy eso ya no pasa y cada vez nos cuesta más reconocernos como parte de una misma comunidad”.

Para revertirlo, propuso implementar un plan urbano a 50 años, apoyado en herramientas como el gemelo digital (plataformas que concentran datos georreferenciados sobre salud, seguridad, transporte y servicios), junto con encuestas y procesos de participación ciudadana.

Críticas a la gestión local y a modelos de campaña

El candidato cuestionó que algunos espacios “buscan ganar elecciones sin propuestas locales” y se refirió directamente a Segundo Cernadas, actual referente del PRO en el distrito. También criticó la idea de replicar en Tigre el “modelo Tres de Febrero”: “Conozco bien esa gestión y sé que no se trata solo de bajar tasas. Fue un cambio profundo de gestión con planificación, algo que en Tigre todavía no existe”.

Seguridad, empleo y modernización

En materia de seguridad, planteó que no alcanza con cámaras y patrulleros: “Hace falta un Estado presente y una policía que funcione”. Sobre el empleo, remarcó: “Hay que acompañar a comerciantes y pymes, que son quienes sostienen el trabajo en el distrito”. Además, llamó a modernizar la administración municipal para agilizar trámites y dar respuestas rápidas a los vecinos.

La apatía electoral

Mujía también se refirió al desinterés ciudadano en las elecciones legislativas: “Mucha gente no sabe qué se vota ni dónde votar. Hay desinformación y desilusión con la política. Pero no hay que resignarse: es importante participar y llenar los órganos legislativos de personas preparadas”.

Finalmente, concluyó: “La dirigencia política nos ha fallado, pero eso no significa que esté todo perdido. El desafío es que los vecinos conozcan que existe esta propuesta nueva y que entiendan que podemos construir un municipio planificado, cercano y eficiente”.