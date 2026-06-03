Más de 100 empresas se reunirán en Tigre en una jornada que podría generar nuevas oportunidades de negocios

La actividad se realizará en la UTN Regional Pacheco y reunirá a firmas de Tigre, la región y otras provincias. Según la organización, cada participante tendrá una agenda de encuentros previamente coordinados para generar oportunidades comerciales.

Tigre será sede este jueves 4 de junio de una ronda de negocios que reunirá a más de 100 empresas de distintos sectores productivos. Organizada por la Cámara Comercial e Industrial de Tigre (CACIT), la jornada se desarrollará en el microestadio de la UTN Regional Pacheco y apunta a generar nuevos vínculos comerciales entre empresas locales, regionales y de otras provincias.

Durante una entrevista realizada por Daniel Burone Risso, el presidente de la entidad, Pablo Senestrari, destacó que se trata de uno de los encuentros empresariales más relevantes del año para el distrito. "Es la oportunidad donde empresas de Tigre y de la zona, incluso hay empresas de otras provincias, se pueden tomar contacto y generar reuniones de trabajo que son muy dinámicas y muy fructíferas", sostuvo.

La magnitud del evento se refleja en la cantidad de encuentros previstos. Según explicó Senestrari, cada empresa contará con una agenda personalizada de reuniones, lo que permitirá concretar un importante volumen de contactos comerciales en una sola jornada. "Si estamos hablando de 100 empresas, estamos hablando de que más o menos se van a generar unas 1.000 reuniones de trabajo", señaló.

Cómo será la dinámica de los encuentros

La inscripción para participar ya fue cerrada debido a las tareas de organización previas al evento. Durante los últimos días, los organizadores trabajaron en el armado de las agendas a partir de la información aportada por cada empresa sobre los productos o servicios que busca comprar y aquellos que ofrece al mercado.

En función de esos intereses, se diseñó un esquema de encuentros que cada participante recibirá al llegar al evento. "Cada empresa cuando llega el día jueves a la mañana va a tener una agenda con 10 encuentros de 10 empresas distintas", explicó Senestrari al describir el mecanismo que caracteriza a este tipo de rondas de negocios.

Empresas de Tigre y de otras provincias

Si bien la actividad se desarrolla en Tigre, la convocatoria logró atraer a firmas de otras regiones del país. Según indicó el titular de la cámara empresaria, entre un 30% y un 40% de las empresas inscriptas no pertenecen al distrito, un dato que atribuyó al interés que genera Tigre como polo de actividad económica y productiva.

La organización cuenta con el respaldo técnico de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el acompañamiento de FEBA, ADIBA, el Municipio de Tigre y la UTN Regional Pacheco, que aportará la infraestructura para el desarrollo de la jornada.

Un indicador de la actividad económica

Más allá de los contactos comerciales que puedan surgir, Senestrari consideró que este tipo de encuentros también permite tomar el pulso de la realidad productiva de cada momento. "La ronda de negocios tiene las características de ser un termómetro de la situación industrial y de servicios en el momento", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la dinámica de las reuniones permite detectar tendencias, necesidades y oportunidades dentro del entramado empresarial, además de favorecer nuevos vínculos entre proveedores, clientes y prestadores de servicios.

La ronda de negocios comenzará a las 9 de la mañana en el microestadio de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Pacheco, ubicado sobre la Ruta 197, junto a la estación de General Pacheco. Para la organización, el encuentro representa una herramienta concreta para impulsar la actividad pyme. "Es una actividad que a nosotros nos llena de orgullo porque nos pone a las pymes en marcha", concluyó Senestrari.