Marinucci: “Con rutas abandonadas, flexibilizar la VTV es una irresponsabilidad”

El ministro de Transporte bonaerense cuestionó la apertura del sistema de revisión técnica impulsada por el Gobierno nacional, defendió la continuidad de la VTV en la Provincia y alertó sobre el deterioro de las rutas nacionales.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, rechazó los cambios impulsados por el Gobierno nacional en el régimen de revisión técnica vehicular, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio bonaerense y sostuvo que flexibilizar los controles en el actual contexto vial representa un riesgo para la seguridad.

Las declaraciones del funcionario se conocieron luego de que la Secretaría de Transporte de la Nación oficializara la apertura definitiva del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. La medida busca ampliar la oferta de centros habilitados para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), promover la competencia y permitir que talleres, concesionarias e importadores puedan efectuar inspecciones si acreditan capacidad técnica suficiente. No obstante, cada provincia deberá adherir expresamente al nuevo esquema para su aplicación.

Frente a ese escenario, Marinucci ratificó que la Provincia mantendrá los estándares de control vigentes.

“Escuchamos y vemos en redes sociales hablar del fin de un supuesto monopolio, pero poco se dice sobre cómo se va a garantizar que los controles sigan siendo rigurosos y confiables”, sostuvo.

La seguridad vial como eje del debate

El titular de la cartera de Transporte bonaerense afirmó que la VTV constituye una herramienta central para la prevención de siniestros y advirtió sobre las consecuencias de reducir exigencias sin mecanismos claros de fiscalización.

“La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”, señaló.

Marinucci también cuestionó que la iniciativa nacional avance en un contexto que, según describió, está marcado por el deterioro de la infraestructura vial.

“No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial”, expresó.

Críticas por el estado de las rutas nacionales

El ministro vinculó el estado de la red vial con la necesidad de sostener controles técnicos periódicos sobre los vehículos.

“Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. Se rompen neumáticos, suspensiones, trenes delanteros y componentes fundamentales para la seguridad. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse”, afirmó.

Más de 1.000 sitios ilegales dados de baja

Por otra parte, Marinucci destacó las acciones realizadas por la Provincia para combatir maniobras fraudulentas vinculadas a las verificaciones técnicas.

Según indicó, mediante un trabajo conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) encargada de las investigaciones correspondientes, fueron dadas de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera ilegal obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

“Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden”, subrayó.

Hacia el final, el funcionario volvió a poner el foco en las responsabilidades derivadas de la seguridad vial.

“La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina”, manifestó.

Y concluyó: “Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos.”