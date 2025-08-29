San Fernando registró la tasa de mortalidad infantil más baja en 35 años: Andreotti reconoció a trabajadores de la salud

Con un índice de 5,9 por mil nacidos vivos, San Fernando alcanzó la tasa de mortalidad infantil más baja en 35 años. El intendente Juan Andreotti encabezó un acto de reconocimiento a los trabajadores de la salud en el Teatro Otamendi, destacando la inversión municipal y el esfuerzo conjunto de toda la comunidad.

San Fernando registró la tasa de mortalidad infantil más baja en 35 años, con un índice de 5,9 por cada mil nacidos vivos, y el intendente Juan Andreotti encabezó un homenaje a los trabajadores de la salud en el Teatro Otamendi, reconociendo su labor en este logro histórico.

“Es el resultado del trabajo conjunto del sistema de salud del Municipio, los esfuerzos de todos los trabajadores de la salud y los vecinos de San Fernando sumada a la inversión en infraestructura que hicimos durante estos años”, señaló Andreotti al destacar el dato.

Durante el acto, el jefe comunal amplió: “Hoy nos encontramos con nuestros trabajadores de la salud para reconocerlos, porque gracias a su esfuerzo, San Fernando registró este año la menor tasa de mortalidad infantil de los últimos 35 años, desde 1990 que se tiene el registro. Es un orgullo para todos nosotros, y el resultado del trabajo conjunto del sistema de salud del Municipio, los esfuerzos de todos los trabajadores de la salud y los vecinos de San Fernando sumada a la inversión en infraestructura que hicimos durante estos años con el Hospital San Cayetano, la renovación de los centros de salud, los hospitales de Islas, el Hospital Oftalmológico, el Centro Odontológico”.

En la misma línea, agregó: “San Fernando viene mejorando año a año el cuidado de todos los vecinos, y en especial de los más chicos y los más grandes. Por eso, hoy nos encontramos aquí para reconocer y sobre todo agradecerles a quienes nos cuidan, sientan que son mimados y valorados por todos los vecinos de San Fernando y que su esfuerzo vale la pena”.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales y provinciales. Participaron la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; la concejal y ex diputada nacional, Alicia Aparicio; el secretario de Salud Pública, Marcelo Campos; la subsecretaria Claudia Regenjo; y los directores del Hospital Provincial Petrona V. de Cordero, Juan Delle Donne, Pablo Pericoli y Emilio Rositi. También asistieron autoridades de clínicas privadas, profesionales del sistema de salud municipal y miembros del gabinete local.