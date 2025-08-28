Obras hidráulicas en el Río Luján: Kicillof supervisó los avances en Luján y Mercedes

El gobernador bonaerense inspeccionó junto a Gabriel Katopodis los trabajos de readecuación del Río Luján y la construcción del Paseo Ribereño en Mercedes, obras clave para la prevención de inundaciones y la integración urbana.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este jueves junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, los avances de las obras del Comité de Cuenca del Río Luján (ComiLu) en los municipios de Luján y Mercedes. También participaron los intendentes Juan Ustarroz y Leonardo Boto.

Durante la visita, Kicillof señaló: “Esta es una zona que históricamente sufrió inundaciones por el crecimiento del río: estamos avanzando con las obras que les van a cambiar la vida a miles de bonaerenses que viven en la región”. Y agregó: “Con este proyecto que impulsamos junto a los municipios vamos a lograr que los vecinos y vecinas dejen de tener miedo cada vez que llueve, sentando las bases del crecimiento y el desarrollo de Luján y Mercedes”.

En Luján, se lleva adelante la readecuación del Río Luján para prevenir inundaciones y beneficiar a más de 150 mil habitantes de Luján, Suipacha, San Andrés de Giles, Mercedes y Chacabuco. El proyecto implica una inversión superior a $32.500 millones e incluye la ampliación de la capacidad de escurrimiento del río y la construcción de dos nuevos puentes.

El intendente Boto destacó: “Nuestro municipio esperó esta obra durante más de cien años y hoy podemos ver el avance en el puente Almirante Brown y en la construcción de las defensas: eso es gracias a un Gobierno provincial que decidió mantener en pie la obra pública para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”.

En paralelo, en Mercedes avanza la construcción del Paseo Ribereño, un proyecto que busca integrar a la ciudad con el río. En su primera etapa contempla una inversión de $6.633 millones destinados a una calle de pavimento adoquinado, sendero peatonal, estacionamiento, bicisendas, muelles, espacios de descanso y áreas recreativas.

El intendente Ustarroz recordó: “En 2015, con la misma cantidad de agua, 3.500 familias de Mercedes sufrían inundaciones; hoy, gracias a estas históricas obras hidráulicas en el Río Luján, ese número bajó drásticamente. Eso no es ni más ni menos que transformar la vida de la gente con acciones concretas”.

La jornada incluyó además la visita al Taller Protegido Municipal de Luján, donde se promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad, y al Centro de Jubilados Instituto Unzué de Mercedes, que impulsa actividades deportivas, de salud y recreación para adultos mayores.

Del recorrido participaron también Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el asesor Agustín Simone; la subsecretaria Bernarda Meglia Vivarés; el senador nacional Eduardo De Pedro; el secretario de Desarrollo Humano de Luján, Federico Vanin; el director del Taller Protegido, Juan Manuel Puente; las concejalas Romina Grossi García y María Eva Rey; el concejal Joaquín Martucci; y los dirigentes Emmanuel Álvarez y Santiago Altube.