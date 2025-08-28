Selección argentina: Lionel Messi lidera la convocatoria para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas

La AFA confirmó la lista de convocados de la Selección argentina para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2025, destacando la vuelta de Lionel Messi y la inclusión de varios jugadores jóvenes que buscan consolidarse en el equipo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la lista definitiva de convocados de la Selección argentina para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2025. La principal novedad es el regreso de Lionel Messi, recuperado de una lesión muscular, junto con la inclusión de varios jugadores jóvenes que buscan consolidarse en el equipo.

Los arqueros convocados por Lionel Scaloni son: Emiliano “Dibu” Martínez, titular indiscutido gracias a sus actuaciones destacadas, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

En la defensa, el cuerpo técnico seleccionó a Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y la sorpresa de la convocatoria, Julio Soler.

El mediocampo combina experiencia y juventud, incluyendo a Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Por último, los volantes ofensivos y delanteros elegidos son: Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Valentín Carboni, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez y José Manuel López, de gran presente en Palmeiras y que aspira a consolidarse como el tercer “9” del equipo.

La Selección argentina debutará en esta doble fecha el jueves 4 de septiembre recibiendo a Venezuela, y luego visitará a Ecuador en Guayaquil cinco fechas después.

Con 35 puntos acumulados, Argentina ya aseguró la clasificación al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México y lidera la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, sacándole 10 puntos de ventaja a Ecuador, su escolta, con solo seis unidades en juego.