Nuevo régimen de ARBA evita acumulación de saldos a favor y agiliza devoluciones

La Agencia de Recaudación de Buenos Aires implementa el régimen Saldos a Favor Cero, que ajusta alícuotas y acelera devoluciones de impuestos, protegiendo el capital de trabajo de pymes y micropymes en un contexto económico complejo.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementa un nuevo régimen SAF Cero que impide la acumulación de saldos a favor en Ingresos Brutos, mediante ajustes automáticos de alícuotas para que retenciones y percepciones no superen el impuesto a pagar de manera individualizada.

De generarse igualmente un crédito fiscal, ARBA aplicará de oficio una reducción automática de alícuotas, lo que aporta previsibilidad y resguarda el capital de trabajo de empresas y micropymes en un contexto de ventas bajas y tasas de interés elevadas.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, afirmó: “Con este régimen de Saldos a Favor Cero damos un paso decisivo para evitar la acumulación de saldos a favor, ordenar el flujo de anticipos y cuidar el capital de trabajo de quienes producen y generan empleo en la Provincia”.

En paralelo, la devolución exprés de saldos a favor mejora su tope de tramitación por web de $1 millón a $3,5 millones, con acreditación en hasta 72 horas hábiles en la cuenta bancaria declarada. Esto aplica a Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotores.

Girard agregó: “Desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof trabajamos para reducir la acumulación de SAF y acelerar las devoluciones. Hasta la fecha ya devolvimos más de un billón de pesos, y eso redujo a menos de un tercio el stock acumulado. Somos la provincia que más redujo el SAF en los últimos 5 años. Es una decisión de gestión: agilidad, transparencia y previsibilidad para el entramado productivo”.

El paquete de administración tributaria incluye también un reordenamiento de Agentes de Recaudación, con una plataforma digital de comprobantes para emitir y consultar retenciones en tiempo real y generar declaraciones juradas prearmadas, mejorando el control y la transparencia.

Con enfoque productivo y de alivio financiero, se suspenden hasta fin de año los embargos en cuentas bancarias por deudas impositivas, protegiendo el capital de trabajo sin dejar de gestionar la regularización de obligaciones.

Estas medidas buscan simplificar el cumplimiento, reducir la carga administrativa y acelerar la devolución de créditos fiscales, objetivos clave para pymes y micropymes que requieren liquidez y reglas claras para sostener la actividad y el empleo en la Provincia de Buenos Aires.

Cómo acceder: La implementación del régimen y las mejoras en la devolución exprés se gestionan de forma digital desde la web de ARBA, con acreditación directa en la cuenta bancaria declarada y seguimiento online de los trámites.