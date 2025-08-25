Malena Galmarini apuntó contra el gobierno de Milei: “Lo más importante es saber si Karina y Lule cobraban coimas"

La expresidenta de AySA cuestionó duramente al gobierno nacional y exigió explicaciones sobre presuntas coimas cobradas por Karina Milei y Santiago Caputo, conocido como “Lule”. Además, defendió la gestión anterior de la empresa de agua y criticó la suba de tarifas y la falta de mantenimiento.

La expresidenta de AySA, Malena Galmarini, lanzó duras acusaciones contra el gobierno nacional en redes sociales, al plantear la sospecha de que funcionarios cercanos al presidente Javier Milei cobraban coimas a prestadores.

"Hoy lo más importante es saber si Karina y Lule le cobraban coima o no a los prestadores mientras Milei se peleaba con un niño activista por los derechos de las personas con discapacidad. Si les sacaban la pensión para tener más guita para repartirse. Si esta modalidad era solo en esa dependencia o es generalizada", escribió Galmarini en su cuenta de X (ex Twitter).

La dirigente del Frente Renovador sostuvo que "da pena que para desprenderse de una empresa que funciona tengan que dejar de mostrarle a la población los números", y defendió la gestión anterior de AySA: "ERA eficiente, transparente, humana, construía redes para llegar a todos, los estándares de calidad estaban certificados y eran del orden internacional. Claro, hasta que llegaron ustedes".

Galmarini también criticó la política del actual gobierno en materia de servicios: "Vos dejaste de ampliar la red para que no llegue a todos los vecinos. Dejaste de hacer mantenimiento de la red existente, dejaste de atender los reclamos, subiste la tarifa sin audiencia pública 400%, dejaron de funcionar los organismos de control (APLA y ERAS). Y tantas cosas más…".

Finalmente, desafió al oficialismo a brindar precisiones sobre el manejo de AySA en la actualidad: "Me gustaría que con claridad nos cuentes quiénes son los oferentes. Te leo", concluyó.