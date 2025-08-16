edición 7839 - visitas hoy 1617

Política

Fuerza Patria definió su lista en Provincia: Jorge Taiana encabezará y cuatro referentes de San Isidro tendrán lugares clave

La lista de unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires será liderada por Jorge Taiana. Entre los primeros puestos figuran Juan Grabois, Teresa García, Fernanda Miño y Sebastián Galmarini, todos con base política en San Isidro.

El espacio Fuerza Patria presentó su nómina para la Cámara de Diputados de la Nación por la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La lista de unidad será encabezada por el exministro de Defensa Jorge Taiana, tras un acuerdo entre los principales referentes del peronismo.


El entendimiento fue alcanzado por Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois, e incluye representantes de distintos sectores internos con el objetivo de consolidar una propuesta común en un escenario marcado por tensiones previas.


Uno de los datos destacados es la presencia de cuatro dirigentes vinculados a San Isidro, un distrito de la zona norte del conurbano bonaerense que históricamente resultó adverso al peronismo.


En el tercer lugar aparece Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande y vecino de Villa Adelina. Había planteado su intención de liderar la nómina, lo que generó discusiones antes del cierre, pero finalmente su espacio obtuvo un puesto de relevancia. Además, en el puesto 12 figura Fernanda Miño, vecina de La Cava y exsecretaria de Integración Socio-Urbana, reconocida por su trabajo en políticas de urbanización de barrios populares.


También integra la lista Teresa García, actual presidenta del bloque de senadores bonaerenses del peronismo, quien busca regresar a la Cámara de Diputados de la Nación.


Otro dirigente con base en San Isidro es Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia y cuñado de Sergio Massa, que ocupa el undécimo lugar. Conduce el Frente Renovador en el distrito y se consolida como uno de los armadores clave del espacio en la zona norte.


Además de Taiana y los dirigentes mencionados, la nómina incluye a Jimena López (Frente Renovador), Vanesa Siley (La Cámpora), Sergio Palazzo (La Bancaria), Horacio Pietragalla (exsecretario de Derechos Humanos), Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz (La Cámpora), Hugo Yasky (CTA-T), Marina Salzman (Frente Renovador) y Nicolás Trotta (exministro de Educación).


De este modo, Fuerza Patria buscó equilibrar la representación de las distintas corrientes internas y cerrar filas en una lista de unidad con miras a las legislativas de octubre.

