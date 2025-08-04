Malena Galmarini advirtió sobre el vaciamiento de AySA: “El agua no se puede cortar y es un derecho humano”

La candidata a senadora nacional por Fuerza Patria y ex presidenta de AySA, Malena Galmarini, criticó con dureza al Gobierno nacional por el “vaciamiento” de la empresa estatal y el deterioro del servicio. En declaraciones radiales, aseguró que el agua “es un derecho humano” y cuestionó la privatización habilitada por la Ley Bases.

Malena Galmarini, candidata a senadora nacional por Fuerza Patria y ex presidenta de AySA, cuestionó con dureza al Gobierno de Javier Milei por el vaciamiento de la empresa estatal y el deterioro en la prestación del servicio de agua potable y cloacas.

"El agua no se puede cortar y es un derecho humano. Es inexplicable lo que están haciendo", expresó en declaraciones radiales, al criticar el abandono de políticas públicas vinculadas al acceso al agua segura y al saneamiento.

Galmarini también se refirió al enfoque económico del oficialismo y sostuvo: "El Presidente habla de competitividad en una empresa que no tiene competencia. La rentabilidad de AySA no pasa por cuánto gana, sino por cuántos usuarios se incorporan. Aumentaron las tarifas y bajaron la calidad del servicio".

Durante la entrevista, la ex titular de la empresa remarcó los avances logrados durante su gestión: "En cuatro años hicimos 4.000 km de redes de agua y cloacas. Todos los procesos estaban certificados por normas IRAM y se subían a la web, que hoy dieron de baja".

Galmarini recordó que el acceso al agua y al saneamiento forma parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible N°6 de las Naciones Unidas, y que tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales ratifican su condición de derecho humano fundamental.

"Nos pasó con Aguas Argentinas: sólo les interesaban los usuarios que podían pagar. Esta es una discusión sobre el modelo de país", señaló en diálogo con Radio 10.

Además, apuntó contra los legisladores que aprobaron la Ley Bases, que habilita la privatización de AySA: "No les agradezco a quienes firmaron la Ley Bases. Pusieron a disponibilidad la privatización de una empresa como AySA. La gente no lo merece".

También denunció que proyectos claves como el sistema Riachuelo y el acueducto del sistema Agua Sur se encuentran paralizados. "Pretenden dejar todo como está, meter arena y terminar con el sueño de vecinos y vecinas. Este gobierno habla de libertad y de la casta, pero no se preocupa por quienes no pueden bañarse ni tomar leche con agua segura", concluyó.