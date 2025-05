El Senado rechazó el proyecto Ficha Limpia por un voto y no se tratará hasta 2026

Con 36 votos afirmativos y 35 negativos, el proyecto que impedía candidaturas de personas condenadas en segunda instancia fue rechazado en el Senado. Dos senadores misioneros fueron clave para que no se aprobara.

El Senado rechazó este miércoles el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que proponía impedir que personas con condena en segunda instancia por delitos dolosos puedan ser candidatas a cargos electivos nacionales. La votación fue ajustada: 36 votos afirmativos y 35 negativos, a solo un voto del mínimo necesario para su aprobación.

El proyecto había sido impulsado por legisladores de distintos bloques, con especial protagonismo del PRO y de sectores de La Libertad Avanza (LLA), en un contexto marcado por las tensiones políticas y la cercanía del calendario electoral.

Durante la sesión, que se extendió por más de diez horas y contó con 36 discursos a favor y en contra, dos votos resultaron decisivos: los de los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, ambos del Frente de la Concordia, espacio que responde al ex gobernador Carlos Rovira. Ambos legisladores votaron en contra del proyecto, sumándose al interbloque kirchnerista.

El resultado fue interpretado como un revés para los bloques que promovían la iniciativa. La vicepresidenta Victoria Villarruel, que presidía la sesión, expresó gestualmente su desconcierto al conocerse la votación final.

Este rechazo implica que el proyecto no podrá volver a tratarse hasta el próximo período legislativo, a partir del 1 de marzo de 2026. La votación se dio en un año electoral, lo que amplificó el impacto político de la decisión.

El contexto político y las tensiones internas

El debate sobre Ficha Limpia se reactivó luego de varios meses sin avances. La iniciativa había sido utilizada por distintos sectores como herramienta política. Desde LLA, algunos legisladores la promovieron como respuesta a sectores del kirchnerismo, en paralelo al debate por el Criptogate en Diputados y la caída de las nominaciones de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema.

En ese clima, la bancada kirchnerista intentó incluir en el temario un pedido de interpelación a Karina Milei, en respuesta a la presión por la reforma electoral. Algunas voces en el Senado señalaron que existía un posible acuerdo implícito: que ni el Criptogate ni Ficha Limpia avanzaran en el Congreso.

La senadora Alejandra Vigo (Córdoba Federal) publicó en sus redes sociales que "dio frutos el acuerdo entre el gobierno de Misiones y el Ejecutivo nacional que conformaron una sociedad política para las próximas elecciones provinciales que lleva una candidata libertaria en la lista".

Disputas internas y tensiones partidarias

Por su parte, el PRO buscó capitalizar el tratamiento del proyecto en el marco de la campaña porteña, especialmente en apoyo a la diputada Silvia Lospennato, una de las principales impulsoras de Ficha Limpia, que proyecta replicar la iniciativa en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, desde el oficialismo libertario no hubo una postura unificada. El senador y jefe de bloque de LLA, Ezequiel Atauche, había pedido días antes que el proyecto no se incluyera en el temario de la sesión del 22 de abril, en la que se homenajeó al Papa Francisco. Según trascendió, Atauche expresó en una reunión que “el Gobierno no quería tratar Ficha Limpia esa semana ni el 7 de mayo”, lo que generó sorpresa entre los senadores dialoguistas.

El rechazo del proyecto deja en pausa la discusión sobre la inhabilitación de personas condenadas a postularse a cargos públicos. Su futuro dependerá de la conformación política del Congreso a partir del próximo año legislativo.