Cristina Kirchner criticó a Kristalina Georgieva y a Milei por la deuda, el ajuste y la situación económica en Argentina

La expresidenta publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que cuestionó a la titular del Fondo Monetario Internacional, al Presidente y al modelo económico que, según señaló, profundiza la crisis social y la pérdida de soberanía en el país.

Cristina Kirchner volvió a expresarse públicamente y lanzó duras críticas contra Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), y contra el presidente Javier Milei. A través de un extenso posteo en su cuenta de X, la exmandataria cuestionó la situación económica actual, la deuda externa y el ajuste que, según afirmó, agravan la crisis en Argentina.

"CHE KRISTALINA…", comenzó su mensaje, recordando que la semana pasada el país estaba de luto por el fallecimiento del Papa Francisco. En ese contexto, Cristina explicó que no respondió inmediatamente a las declaraciones de Georgieva, pero decidió no dejar pasar lo dicho: "DIJISTE -y lo dicho, dicho está- QUE ESPERÁS QUE LA ARGENTINA 'NO SE SALGA DEL CARRIL DEL CAMBIO' EN OCTUBRE, cuando los argentinos votemos".

La expresidenta apuntó directamente a la expresión "cambio", utilizada por Georgieva, y recordó: "ACÁ YA ESCUCHAMOS ESA PALABRA: 'CAMBIO'. En 2015, ganó Macri con ese eslogan y con la promesa de que nadie iba a perder nada de lo que ya tenía porque sólo se iba a 'cambiar' lo que estaba mal. Sin embargo, lo que vino fue ajuste, endeudamiento récord (con ustedes solos nomás, 45.000 millones de dólares), fuga de capitales, tarifazos, caída del salario, cierre de fábricas y pérdida de soberanía".

Cristina Kirchner sostuvo que el "cambio" celebrado por el FMI "nos arruinó" y advirtió que ahora "volvió, en versión recargada, de la mano de Milei". En ese sentido, subrayó: "Sí, ya lo creo que volvió el 'cambio'… ¡El que les conviene a ustedes, Kristalina!".

Recordó que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y el suyo propio se canceló la deuda con el Fondo: "PAGAMOS TODA LA DEUDA CON EL FMI. Lo hicimos por soberanía, por dignidad pero, por sobre todas las cosas, porque sabíamos (y sabemos) que un país se construye con desarrollo económico e inclusión social". También remarcó que ese pago fue realizado para evitar "soportar más insolencias e injerencias".

En otro tramo, Cristina describió el panorama económico actual: "EL CONSUMO SIGUE EN CAÍDA LIBRE desde hace 16 meses. Más de 180.000 empleos destruidos en el sector privado. Según la ONU -no los 'kukas'... la ONU- Argentina es el país que más se desindustrializó en el mundo".

Cuestionó además la falta de inversiones: "LA INVERSIÓN PRIVADA no sólo NO ARRANCA, sino que lo único que recomiendan los bancos (y hasta el propio Gobierno) a sus clientes, es hacer carry trade –especulación financiera, pura y dura– o directamente importar". Y agregó: "El jueves pasado, YPF anunció que se cayó la inversión de la planta de GNL en Río Negro".

Respecto a las exportaciones, indicó: "NO ALCANZAN A CUBRIR LA SALIDA DE DÓLARES por importaciones y servicios. Y desde junio de 2024 tenemos la CUENTA CORRIENTE EN ROJO. En 10 meses se fueron casi 12 mil millones de dólares, o sea… Lo mismo que le diste a Milei en el último acuerdo".

La expresidenta también señaló la ausencia de inversión pública: "MEJOR NI HABLAR, PORQUE NO EXISTE", y acusó al Fondo de fomentar un modelo de "miseria planificada".

"Te aviso algo, Kristalina: tarde o temprano EL PUEBLO VA A VOLVER. Va a encontrar la forma, el momento, las personas adecuadas y las banderas necesarias para enfrentar este modelo de empobrecimiento que ustedes fomentan desde hace décadas", advirtió.

En el cierre de su mensaje, Cristina también se dirigió a Javier Milei: "CHE MILEI… tranquilo que de vos no me olvidé. LO TUYO EN ROMA… ¡UN PAPELÓN, HERMANO!". Criticó que el Presidente haya llegado tarde al velatorio de Francisco, señalando: "¿O LLEGASTE TARDE POR ALGUNA OTRA RAZÓN QUE LOS ARGENTINOS DESCONOCEMOS?".

Finalmente, dejó un mensaje para legisladores y seguidores del FMI en Argentina: "Para la gilada autóctona y para los levanta manos que en el Congreso aprueban cualquier cosa que tenga el sello del FMI", recordando un artículo de 2006 que informaba sobre el ajuste que el organismo debió realizar tras los pagos de Argentina y Brasil.