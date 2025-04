Marinucci contra la suspensión del tren a Pinamar: “No podemos dar un paso atrás"

El Gobierno nacional decidió interrumpir el servicio ferroviario que conecta General Guido con Divisadero de Pinamar, lo que impacta a los vecinos de General Madariaga y Pinamar. Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense, criticó la medida y propuso que la Provincia se haga cargo del tren.

El Gobierno de Javier Milei decidió interrumpir el servicio ferroviario que une General Guido con Divisadero de Pinamar, afectando directamente a los vecinos de General Madariaga y Pinamar. Ante esta medida, Martín Marinucci, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y ex presidente de Trenes Argentinos, expresó su rechazo y pidió que la Provincia se haga cargo del servicio.

"No queremos ver cómo se desmantela lo que tanto costó recuperar y no podemos permitir que nuestros pueblos queden aislados", señaló Marinucci a través de su cuenta en X (ex Twitter).

Además, el funcionario bonaerense solicitó que, en caso de que el Gobierno nacional mantenga la decisión de suspender el servicio, se transfiera el material rodante y la infraestructura ferroviaria a la Provincia. "Ante la decisión de desconectar a los bonaerenses, les pedimos que nos pasen el material rodante y las vías, y desde la Provincia nos hacemos cargo de la operación de un servicio muy importante para los vecinos", afirmó.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense, a través de la cuenta oficial @TransportePBA, reforzaron la postura de la gestión provincial en favor de la conectividad ferroviaria: "Creemos en una provincia conectada, activa y pujante. No aceptamos que se abandone el tren esencial para miles de bonaerenses y por eso proponemos hacernos cargo del servicio".

Marinucci también destacó el rol clave del tren en la historia y el desarrollo de la Provincia de Buenos Aires. "El tren es historia, presente y futuro. Es trabajo, desarrollo y oportunidades. Es la identidad de nuestra provincia. No podemos dar un paso atrás", concluyó.