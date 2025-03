Javier Milei en la Asamblea Legislativa: su discurso, las ausencias y los incidentes en el Congreso

El presidente Javier Milei encabezó la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso con un discurso de autocomplacencia y sin mencionar el escándalo $Libra. La oposición dura se ausentó y la militancia libertaria copó los balcones. Tensión con Victoria Villarruel y polémica por el nombramiento de jueces.

Con un recinto semivacío por la ausencia planificada de la oposición dura y una Plaza del Congreso desierta, el presidente Javier Milei encabezó la apertura de sesiones ordinarias con un discurso de fuerte autocomplacencia. Desde los balcones, la militancia libertaria aclamó al mandatario, quien lanzó una afirmación categórica: "Somos el mejor gobierno de la historia argentina".

La escena recordó a una frase emblemática de otro expresidente: "El mejor equipo de los últimos 50 años". Entre los asistentes se encontraban figuras clave del oficialismo como Santiago Caputo, Daniel "Gordo Dan" Parisini, Sebastián Amerio y Agustín Romo, quienes siguieron el acto desde un palco privilegiado.

Uno de los puntos de mayor atención fue la presencia de Karina Milei, captada en primer plano por la transmisión oficial. La secretaria general de la Presidencia quedó en la mira de la opinión pública tras el escándalo por la criptomoneda $Libra, un tema que el mandatario decidió no abordar en su discurso. Su única referencia fue una escueta frase: "Vengan ahora a hablar de estafa piramidal, dale".

Mientras tanto, desde el Frente de Izquierda intentaron instalar el tema con afiches pegados en sus bancas, pero la seguridad los retiró antes de que Milei ingresara al recinto.

Tensión con Villarruel

Uno de los momentos más tensos de la jornada fue el intercambio con la vicepresidenta Victoria Villarruel. La transmisión oficial evitó mostrarla y, al ingresar, Milei omitió saludarla. Sin embargo, la tensión se volvió evidente al final de la Asamblea, cuando la vicepresidenta dio por concluida la cadena nacional antes de que Milei terminara su discurso. "No terminé, digo no me apures", reclamó el mandatario con visible molestia. Entre risas nerviosas, Villarruel respondió con un "perdón".

El episodio dejó expuesta la fractura en la relación entre ambos, quienes no compartían un acto desde el 1 de noviembre del año pasado.

Polémica por el nombramiento de jueces

Otro punto que agitó la agenda política fue el nombramiento por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. Lijo no estuvo presente en el recinto, mientras que García Mansilla se ubicó junto a los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Incidentes en el Congreso

La jornada dejó escenas de tensión e incidentes. Entre ellos, la presencia del influencer Francisco Fijap, conocido por su huida en una marcha universitaria. Sorprendentemente, obtuvo acceso VIP y circuló libremente entre diputados y senadores. Más tarde, protagonizó un altercado al sustraerle el teléfono a un periodista que filmaba un forcejeo entre Santiago Caputo y Facundo Manes.

El cruce entre Caputo y Manes había comenzado durante el discurso presidencial, cuando Milei chicaneó al dirigente radical: "Léela Manes, te va a hacer bien. Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada". Más tarde, el asesor de Milei se enfrentó cara a cara con el neurocirujano en los pasillos de Diputados.

Para cerrar la jornada, hubo tensión con la prensa. Los periodistas acreditados, desplazados a un sector con condiciones precarias, fueron retenidos varios minutos sin poder abandonar el recinto. La seguridad impidió su salida y se produjeron forcejeos.

Mientras todo esto ocurría, Milei ya se dirigía a la Casa Rosada, satisfecho con su discurso, que cerró con su clásico grito: "¡Viva la Libertad, carajo!"

Discurso de Milei

El presidente Javier Milei pidió al Congreso Nacional que apruebe el acuerdo que firmará el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para reestructurar la deuda con ese organismo.

En un discurso de una hora y media, Milei pidió además sancionar la ley de baja de la imputabilidad, agravar las penas del Código Penal, y anunció que promoverá reformas, aunque no precisó si lo hará este año o cuando asuman los diputados electos en octubre. En el último tramo de su discurso, el jefe de Estado solicitó que el Congreso avale el acuerdo que el Gobierno cerrará con el FMI, como hizo el Parlamento en la gestión kirchnerista.

Milei dijo que quiere “anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

Dijo que “el presente acuerdo con el FMI lo que busca es restaurar el activo del Banco Central, y con eso su patrimonio, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado. Así, el dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central”.

”Este nuevo acuerdo nos brindará las herramientas para sanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente para todos nuestros ciudadanos y para poder atraer mayores inversiones que se traduzcan en menor inflación, mayor crecimiento y nivel de empleo, con las consecuencias… mejores salarios que implican menor cantidad de pobres e indigentes”.

En ese contexto agregó que “quiero ser claro con una cosa: nosotros vamos a resolver el problema que todos los gobiernos anteriores causaron con el déficit fiscal y su financiamiento”

”En consecuencia, esperamos que este Congreso adopte la misma postura que tuvieron con todos los demás, que es acompañar desde sus bancas, apoyando al Gobierno en este nuevo acuerdo”.

Milei también pidió aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, “para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias de sus actos”.

El Gobierno envió un proyecto de ley en julio pasado pero que aún no se aprobó por la falta de consenso que propone reducir de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, y busca establecer además un Régimen Penal Juvenil para que se pueda condenar a los jóvenes por graves delitos hasta por 20 años.

También dijo que “necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal, algo que tiene que ocurrir en carácter urgente”.

En ese sentido, Milei agregó: “Sí, todas las penas del Código Penal. Emprendiendo así la reforma del Código Penal más importante de los últimos cien años, algo que tiene que ocurrir en carácter de urgente”.

Destacó que “el problema no se limita al crimen ordinario. El narcotráfico y el terrorismo representan un peligro claro y presente para los argentinos”.

Además adelantó que están “trabajando en una ley de seguridad nacional que le provea herramientas al estado argentino, a nuestro servicio de inteligencia, y a nuestras fuerzas, para perseguir a quienes quieran atentar contra la vida de los argentinos”.