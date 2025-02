Reforma previsional 2025: nuevas propuestas de jubilación anticipada y cambios en pensiones

El Gobierno de Argentina impulsa una reforma previsional que incluye opciones de jubilación anticipada con un haber menor, el aumento de la edad jubilatoria, la modificación de regímenes especiales y la revisión de pensiones, con el objetivo de revisar un sistema previsional que el propio Ejecutivo considera quebrado.

El Gobierno de Argentina impulsará una reforma previsional que introducirá importantes cambios en el sistema de jubilaciones y pensiones. La propuesta incluye la creación de la “Prestación de Retiro Proporcional”, una nueva modalidad que permitirá acceder a una jubilación incluso si no se han alcanzado los 30 años de aportes, pero con una pensión inferior a la habitual.

El titular de la ANSES, Mariano de los Heros, explicó que esta reforma surge ante la problemática que representa la falta de aportes de más del 30% de los trabajadores, debido en gran parte al empleo en negro. De acuerdo con de los Heros, más del 85% de las personas no alcanzan los 30 años de aportes porque los empleadores no realizan los aportes correspondientes. "Es un error que quien no llega a los 30 años no tenga derecho a acceder a una jubilación", comentó el funcionario en una entrevista con TN.

El proyecto también incluirá un aumento en la edad jubilatoria, que actualmente es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. Además, se busca modificar y revisar varios regímenes jubilatorios especiales, como los de docentes nacionales, investigadores científicos, y trabajadores del Servicio Exterior, entre otros. Según los nuevos lineamientos, estos regímenes se ajustarán a las mismas condiciones que el resto de las jubilaciones y pensiones, que se calcularían en base al 60/65% del sueldo actualizado de los últimos 10 años, lo que implicaría una reducción importante de los haberes para los nuevos jubilados.

De los Heros también destacó la necesidad de revisar las pensiones por discapacidad y las pensiones por fallecimiento del titular, específicamente aquellas por viudez. En este último caso, se excluiría a los cónyuges o convivientes jubilados bajo ciertas condiciones, y la pensión se mantendría solo por los años de matrimonio o convivencia.

Una de las propuestas adicionales es la inclusión de una opción de jubilación privada, donde los trabajadores podrán realizar aportes voluntarios que podrían ser estimulados con deducciones sobre el Impuesto a las Ganancias.

Según los últimos datos oficiales, en el sistema previsional argentino hay 5.666.805 beneficiarios de jubilaciones y 1.712.673 de pensiones. De estos, 4.019.661 personas reciben beneficios por moratoria o plan de pago de deuda previsional, mientras que 3.359.817 tienen beneficios contributivos puros. De los beneficiarios de jubilación, más de la mitad cobra la jubilación mínima, que actualmente es de $273.086 más un bono de $70.000.

Además, 1.835.063 personas reciben beneficios no contributivos, como pensiones por discapacidad o por ser madres de siete o más hijos. De los más de 13 millones de aportantes al sistema previsional, más de 7 millones se desempeñan en la informalidad