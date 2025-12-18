El Estado avanza con la subasta del terreno donde funciona el Parque de la Costa

La Agencia de Administración de Bienes del Estado anunció la subasta de más de 51 mil metros cuadrados con salida al río, en una ubicación estratégica del partido de Tigre.

El Estado nacional anunció que avanzará con la subasta del terreno donde funciona el Parque de la Costa, ubicado en el partido de Tigre, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Se trata de un predio de más de 51.000 metros cuadrados, con salida directa al río, considerado estratégico por su ubicación y potencial comercial.

La operación forma parte del programa oficial para desprenderse de más de 300 inmuebles públicos, con el objetivo de recaudar cerca de US$ 800 millones y reducir los costos de mantenimiento de activos improductivos. Según datos oficiales, el Estado ya obtuvo más de US$ 321 millones mediante este esquema.



Según publicó Forbes, la subasta del predio donde funciona el Parque de la Costa se inscribe dentro de una estrategia más amplia del Gobierno para acelerar la venta de activos de alto valor comercial, entre los que se incluyen edificios administrativos, galpones, terrenos baldíos, exdependencias ferroviarias y predios estratégicamente ubicados.



En ese listado conviven propiedades de diversa naturaleza, muchas de ellas ubicadas en zonas con fuerte atractivo para el desarrollo inmobiliario. El terreno del Parque de la Costa aparece como uno de los más relevantes por su dimensión, acceso al río y localización en una de las áreas más transitadas de Tigre.

“Todavía no tenemos fecha de subasta pero se espera que se haga en 2026. Se trata de la mitad del terreno en donde funciona actualmente el Parque de la Costa. La ubicación es estratégica por lo que esperamos que tenga muchos interesados”, explicó una fuente cercana a la AABE.

La decisión se conoció luego de que el Gobierno desafectara el predio del uso ferroviario mediante la Resolución 1328/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo.

Si bien el terreno aún no cuenta con un precio base, su potencial despertó el interés de importantes desarrolladores. Desde Consultatio, la desarrolladora de Eduardo Costantini, creador de Nordelta y Puertos, señalaron que se trata de un terreno “a evaluar en un futuro”, aunque aclararon que no está actualmente dentro de sus planes.

En tanto, desde Argencons, principal socia de Consultatio, destacaron la ubicación estratégica del predio, aunque aseguraron que no resulta atractivo para el tipo de desarrollos que habitualmente llevan adelante.

El terreno que será subastado tiene su origen en 1992, cuando el gobierno de Carlos Menem otorgó en concesión a la empresa Sociedad Comercial del Plata la línea ferroviaria Maipú–Delta, un tramo del ferrocarril Mitre conocido como el “Tren del Bajo”, desactivado desde 1961.

La empresa, conducida por Santiago Soldati, asumió la renovación del servicio, que pasó a llamarse Tren de la Costa. Además, comenzó a explotar los locales comerciales en las estaciones y los terrenos que luego ocuparía el parque.

Con el paso de los años, los locales comerciales fueron cerrando y las estaciones quedaron abandonadas, mientras que el Parque de la Costa logró mantenerse en funcionamiento.

En junio de 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el entonces ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció la estatización del Tren de la Costa y de parte de los terrenos sobre los que se levanta el parque.

Finalmente, en 2021, en un contexto de millonarias deudas, Sociedad Comercial del Plata vendió el Parque de la Costa por el precio simbólico de $1 a una empresa de Marcelo Fígoli, dueño de Fénix Entertainment Group.