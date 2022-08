Julio Zamora proyectó el futuro de Tigre junto a vecinas de Villa La Ñata y Dique Luján

En el Centro de Jubilados La Armonía, el intendente compartió los avances del Municipio en obras y escuchó las necesidades de la comunidad para la construcción en conjunto de políticas públicas. Además, afirmó: “Hoy la mujer tiene un rol protagónico y su voz se alza contra las injusticias, por eso es importante plantearles los retos que tenemos”.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, junto a la concejala Gisela Zamora mantuvieron un encuentro con vecinas de las localidades de Villa La Ñata y Dique Luján en el Centro de Jubilados La Armonía. El jefe comunal habló de los avances del Municipio en materia de obras y recibió las inquietudes de la comunidad, a fin de planificar y desarrollar nuevas políticas públicas.



"Estuvimos en un encuentro muy lindo con vecinas, donde les contamos las obras que hicimos en los últimos años para que el Municipio de Tigre siga creciendo. Hoy la mujer tiene un rol protagónico y su voz se alza contra las injusticias, por eso es importante plantearles los retos que tenemos para el futuro. Hay que estar cerca de la comunidad en esta etapa donde la situación económica afecta a las familias", mencionó el jefe comunal.

La concejala Gisela Zamora, sostuvo: "Nos seguimos reuniendo con vecinas para dialogar sobre lo que necesita nuestro pueblo. El intendente Julio Zamora se acercó a dialogar sobre las obras que viene desarrollando el Municipio en salud, educación, iluminación y pavimentación. La realidad que está atravesando la comunidad duele y por eso hay que estar muy cerca de las y los vecinos, recorriendo los barrios de Tigre para estar pendientes de lo que pasa y se demanda".

Graciela, vecina de Dique Luján, dijo: "Me gustó mucho el agasajo que nos hizo el Municipio y me parece interesante esta propuesta. Estoy conforme con todo lo que está haciendo el intendente Julio Zamora". Por otro lado, María Elena, vecina de Villa La Ñata, expresó: "Me parece muy bien tener este encuentro con el intendente para charlar y expresarle nuestras inquietudes".

Durante el encuentro, las presentes disfrutaron de una merienda y un espectáculo musical de un artista local.