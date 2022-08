El intendente Julio Zamora encabezó el último agasajo, destinado a vecinas y vecinos de Rincón de Milberg, Troncos del Talar y Tigre centro. Se les hizo entrega de un respaldo económico por su vocación y entrega diaria.

El Municipio de Tigre reconoció a más de 800 trabajadoras y trabajadores vecinales de todo el distrito, que brindan asistencia y contención a toda la comunidad. En Rincón de Milberg, el intendente Julio Zamora junto a la concejala Gisela Zamora, encabezó el último agasajo, destinado a trabajadoras y trabajadores de la localidad, como también de Troncos de El Talar y Tigre centro.

"Un encuentro muy lindo con las manzaneras, charlando del futuro y la importancia que reviste el trabajo silencioso y solidario que realizan. Muchas cumplen 26 años de trabajo continuo en el distrito. Hay que agradecerles porque es una tarea que hicieron y hacen de manera voluntaria. Es bueno darles una caricia de este tipo a estas trabajadoras y trabajadores vecinales que realmente se preocupan por los sectores más sumergidos de Tigre", afirmó el jefe comunal en el evento realizado en el Club Rincón.

Además, agregó: "Para nosotros es importante tener un oído en esos sectores que son los que más sufren las consecuencias de los vaivenes económicos, y las manzaneras son una polea de transmisión de esos problemas".

Durante el agasajo, las y los trabajadores vecinales disfrutaron de un show musical acompañado por un desayuno. Al finalizar, el intendente dialogó con los presentes y se interiorizó de sus inquietudes.

Por otro lado, Mirta, vecina de Tigre centro, aseguró: "Estoy hace 24 años como trabajadora vecinal, después hice otras actividades como catequista y trabajadora de Cáritas. La verdad que muy contenta y muy agradecida. Estoy muy cerca de los barrios y muchísima gente que me conoce, como trabajé tantos años, me siguen trayendo cosas porque saben que sé a quienes dárselo". Además, Ramona, de la misma localidad, expresó: "Estamos muy agradecidas por este agasajo, y el reencuentro con todas las compañeras que no se hacía hace varios años atrás; esto nos revitaliza".