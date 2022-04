Segundo Cernadas busca frenar la contratación en planta permanente de cientos de cargos

El presidente del Concejo Deliberante de Tigre, Segundo Cernadas, enfrentó una de las principales políticas del Intendente Julio Zamora y avanza para impedir la contratación en planta permanente de más de mil empleados. Fuerte Respuesta de los Sindicatos que llaman a movilizarse al HCD

Según explican desde Juntos por el Cambio Tigre, el proyecto de ordenanza que limitará los pases a planta permanente ya fue aprobado en comisión con apoyo de concejales de ambos espacios políticos y tiene luz verde para que sea tratado en la sesión de mañana martes.

El proyecto debe obtener dos tercios de los concejales ya que anteriormente fue aprobado junto al presupuesto municipal y el intendente vetó la medida para continuar adelante con las contrataciones.

“No podemos permitir que se haga política con contratos de por vida que van a pagar los vecinos y se realizan sin transparencia ni antigüedad suficiente”, dijo Cernadas al respecto.

Por otro lado, aseguró que “en Tigre el que no trabaja se tiene que ir porque tenemos que premiar al que trabaja y al que lo hace bien. No podemos aceptar que casi sin experiencia y sin concursos se contraten de por vida a personas mientras hay salarios con los que personal de salud o desarrollo social no pueden llegar a fin de mes”.

Concretamente la iniciativa sostiene que las contrataciones en planta permanente no cumplen con el texto aprobado y luego vetados de la Ordenanza Nº 3.877/2021 y avanza en contra de la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley 13.295), la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6.769/58 y sus modificatorias) y el Decreto Provincial N° 2980/00 de Reforma de la Administración de los Recursos Financieros y Reales en el ámbito municipal de la provincia de Buenos Aires. Todas normas a las que el municipio de Tigre se encuentra adherido, explica un comunicado emitido desde Juntos por el Cambio.

Los Gremios repudian la medida y llaman a movilizarse

ATRAMUTI, uno de los gremios reconocidos por el municipio de Tigre, repudió la iniciativa del concejal Macrista y convocó a una movilización para mañana en el Concejo Deliberante cuando se lleve adelante la sesión en la que se tratará en el recinto.

También el STMT, otro de los gremios que representa a parte de los trabajadores municipales, convocó a sus afiliados a congreguen a partir de las 9 en la sede del HCD para manifestar su repudio a la iniciativa..