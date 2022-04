Recibe apoyos el proyecto de extensión de una hora diaria de clases

La iniciativa del Gobierno nacional de sumar una hora diaria de clases en el nivel primario recibió hoy apoyos desde varias provincias mientras que el titular de la cartera educativa, Jaime Perczyk, dijo que implicará "más aprendizaje para los chicos" y "más y mejores salarios", además de "más trabajo para los docentes".

"Son más días, más horas y más aprendizaje para los chicos", dijo esta mañana el ministro en diálogo con el canal de noticias C5N, y agregó que la iniciativa -que será analizada este viernes en el ámbito del Consejo Federal de Educación- también consiste en "más y mejores salarios", además de "más trabajo para los docentes".

Tal como se adelantó ayer, el Gobierno nacional propondrá que a partir de mayo las escuelas primarias de todo el país dicten una hora más de clase por día, por lo que la carga horaria por turno pasará de cuatro a cinco horas.

La propuesta alcanzará a alrededor de 10 mil escuelas y demandará una inversión de 18.000 millones de pesos, informaron fuentes oficiales.

El ministro informó que actualmente "el 86% de los chicos en la Argentina tiene cuatro horas de clase en la primaria" y que el propósito es "impulsar un piso mínimo de 25 horas para todas las escuelas".

Perczyk explicitó que el objetivo es poner "en el centro de la discusión de la educación a los chicos, las necesidades que tienen de más aprendizaje".

"Más horas de clase, indudablemente, es mejores condiciones para aprender", concluyó.

En tanto, el titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, consideró "una buena idea" la decisión del Gobierno nacional de proponer que las escuelas primarias de todo el país dicten una hora más de clase por día.

"La idea de incrementar horas en las escuelas, es una buena idea", dijo Sileoni y remarcó que "habría que trabajar y ver las condiciones" y opinó que "no es necesario que todas las escuelas estén dentro de este programa".

"Si se pudiera organizar en todo el país sería un gran paso para el sistema educativo porque esto significa más horas de matemáticas, más de lengua, más horas de estudio", aseveró el funcionario a Radio Provincia.

A su vez, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, dijo que es "importante dar el debate" acerca de si los alumnos de las escuelas primarias de todo el país deben tener una hora más de clase por día.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Melella sostuvo que "acompaña" la idea de someter la iniciativa a debate durante la próxima reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), que se realizará este viernes en la ciudad de Ushuaia.

La medida busca "favorecer un mejor aprendizaje y formación de nuestros niños y niñas", señaló el gobernador fueguino. Y agregó que "a medida que retomamos la normalidad tras la pandemia, es importante dar estos debates".

Por su parte, el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, afirmó que la propuesta de Nación es una idea que les parece "relevante y que debe ser consensuada con todos los integrantes de la comunidad educativa para su adecuada implementación".

Sedoff aclaró hoy en sus redes sociales que escucharán la propuesta pero que buscarán "una propuesta federal e inclusiva".

A su turno, el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Matías Cánepa, aseguró que todo lo que implique sumar horas de clase es bueno, aunque consideró que es necesario analizar la propuesta de su par nacional, Perczyk, de aumentar una hora diaria a la jornada escolar de las escuelas primarias de gestión estatal de todo el país, para establecer la forma de implementarla.

"Todo lo que sea sumar horas de clase es muy bueno, pero a partir de esa propuesta que va a presentar el Gobierno Nacional, cada una de las provincias deberá hacer un análisis sobre cómo puede implementarla", dijo Cánepa, quien agregó que "son varios los factores que se deben estudiar".

La iniciativa del Ministerio de Educación también tuvo eco en los familiares de los alumnos y alumnas, como Florencia Vázquez, madre de Victoria, una niña que cursa en la Escuela N°64, Fragata Libertad, de la localidad quilmeña de San Francisco Solano, según quien la iniciativa "no me parece mal", al tiempo que agregó: "muchos chicos tuvieron problemas para leer".

Por otro lado, en diálogo con Télam, tuvo una inquietud sobre la implementación de esta hora extra: "no sabemos si la dictará la misma seño".

En tanto, otra madre, Thanasis Vélez, de la misma institución, indicó que la hora extra "me permitirá poder trabajar más" y "permitirá a los chicos aprender".

Florencia Ríos, madre de Lucia, que cursa segundo grado en la "Escuela N°53, Almafuerte", de la localidad bonaerense de San Francisco Solano, consideró a su vez que esta medida "no le plantea ningún problema", porque a su hija "le gusta asistir a clases".

"Cuando era más chica tuve que cursar doble turno, o sea que los chicos cursen una hora más no va a generar ningún problema", afirmó Ríos.

En tanto, Juan Rodriguez, padre de Alma, una alumna del primer grado del colegio Juana Azurduy de Quilmes, señaló a Télam que "una hora más está bueno para los chicos porque tienen más tiempo para estudiar y además de que pueden tomar una merienda".

Mariano Randazzo, padre de un nene de 9 años que está en cuarto grado en una escuela de Tigre indicó que "el salario de los docentes y las condiciones de los colegios está lejos de ser el ideal" y la iniciativa "no resuelve las necesidades que tienen la escuelas públicas".

En la Escuela Primaria Común N°21 Hipólito Vieytes, ubicada en Perú 949, del barrio porteño de San Telmo, Lucía dijo a Télam: "Recién me entero de la medida. A mi me parece perfecto, porque aprende un poco más e incluso a los chicos que con la pandemia están más para atrás que para adelante. A mi personalmente me viene bien, tengo un nene de 8 años y dos sobrinos, de 11 y de 7 años. No me complica porque llego a tiempo por el tema del trabajo, en realidad yo tengo que salir antes para buscarlos. Pero siento que los beneficiaría más a ellos que a mi".

En tanto, otra mamá, Dalma expresó: "Con el tema de la horita, como los chicos perdieron todo un año en la pandemia, me parece que está bueno que lo recuperen, aparte salen un poco más, están un poco más con los compañeros y recuperan el tiempo que estuvimos encerrados".

En cambio, Marcela, en la misma escuela, opinó: "No me modifica una hora más o menos. Mi nene tiene nueve años y se llama Joaquín, va a tercero. Creo que no me modificaría la medida. No me parece que en una hora cambie la historia".