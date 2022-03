Cernadas condenó la invasión a Ucrania y avanza en una agenda internacional para potenciar el desarrollo local.

El ex canciller organizador del G20, Jorge Faurie, estuvo invitado en el Concejo Deliberante de Tigre para analizar el contexto internacional y las relaciones exteriores del país: “En Argentina el gobierno no tiene un mapa del mundo actual. Estamos perdidos y cometimos un grave error al no condenar de entrada la invasión a Ucrania”, dijo el diplomático.

En el Concejo Deliberante de Tigre Jorge Faurie y Segundo Cernadas condenaron la invasión rusa a Ucrania y cuestionaron la política diletante del gobierno nacional en un encuentro con vecinos organizado por el concejal Mariano Pelayo.

Previo a la convocatoria Faurie y Cernadas conversaron sobre las oportunidades que tienen las ciudades que se abren al mundo y cómo atraer inversiones además de explotar de manera sustentable el turismo.

“En Argentina el gobierno no tiene un mapa claro del mundo actual. Estamos perdidos y cometimos un grave error al no condenar de entrada la invasión a Ucrania”, concluyó Fourie luego de enumerar la serie de errores y desatinos del gobierno nacional respecto de la guerra en Europa.

El diplomático hizo un poco de historia sobre la relación entre Ucrania y Rusia a través del tiempo, analizó el impacto que tendrá la guerra en el mundo, la importancia de las ciudades en disputa en el contexto geopolítico y destacó la valentía del pueblo ucraniano.

Respecto a la posición argentina el presidente del Concejo Deliberante Segundo Cernadas dijo que “hay que ser claros y condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Argentina debe ser un país que trabaje por la paz en el mundo, no alcanza con declaraciones ambiguas para quedar bien con todos”.

Sobre el viaje del presidente Alberto Fernández a Rusia el ex ministro expresó que “no fue en un buen momento para la Argentina. Estuvo muy mal preparado, no se va de visita a un país a criticar a otro” y afirmó que el país “debió llevar una agenda focalizada para lograr objetivos de inversión o financiamiento”.