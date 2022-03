Elecciones del PJ: Presentaron la lista “Todos unidos por San Isidro”

Con un acto multitudinario, diversos sectores que integran el peronismo local se preparan para la contienda del próximo 27 de marzo.

Con un multitudinario acto y de cara a las elecciones internas del Consejo del Partido Justicialista (PJ), que se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo, diversos sectores que integran el peronismo local presentaron este viernes la lista “Todos Unidos por San Isidro”.

La misma está encabezada por José Luis Casares como Presidente, Liliana Burgos como Vicepresidente y Gastón Fernández como Secretario General. Por su parte, Fernando “Pato” Galmarini y Marcela Durrieu ocupan los primeros lugares de candidatos a Congresales. En total, son 81 las personas que aspiran a convertirse en autoridades del PJ local.

El encuentro se llevó a cabo con la presencia de Sebastián Galmarini y de Teresa García quien, como anfitriona en el Galpón Cultural Pampa, reconoció la importancia de la unidad de aquellos peronistas que resistieron el proceso militar.

En ese marco Casares, representante del movimiento obrero sanisidrense organizado, expresó: “Queremos un peronismo que se sienta orgulloso de serlo, queremos un Partido Justicialista que vaya a recuperar la confianza de los peronistas con el peronismo”.

Por su parte, el histórico dirigente del peronismo sanisidrense Fernando “Pato” Galmarini cerró el encuentro refiriéndose a los fusilamientos de José León Suárez en 1956 y manifestó que “es inadmisible para nosotros, los que vivimos en San Isidro, los que militamos en San Isidro, que no haya una calle que tenga el nombre de uno de los fusilados que no pudieron fusilar”, refiriéndose al ex intendente Norberto Gavino.

Por último, ambos llamaron a la renovación del movimiento e instaron a seguir construyendo un peronismo plural, moderno y representativo para fortalecer la identidad partidaria, debatiendo ideas y acercándonos a la gente con la meta de construir una verdadera alternativa de gobierno.