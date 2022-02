Las exportaciones crecieron 21% con respecto a enero de 2019

Las exportaciones argentinas del mes de enero totalizaron US$ 5.547 millones, 21% respecto a los valores exportados prepandemia de enero de 2019 y 2020, y 12,9% superior a los valores de enero de 2021.

A través del trabajo que desarrolla la Cancillería conducida por Santiago Cafiero a través de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales a cargo de Cecilia Todesca Bocco, el incremento de las exportaciones fue impulsado por un aumento de 20,5% en los precios que más que compensó la caída de 6,3% en las cantidades, afectadas por menores ventas de MOA. Por el contrario, las cantidades de MOI tuvieron un crecimiento de 3,6%, acumulando 11 meses consecutivos de expansión interanual. Este crecimiento se debió principalmente a las mayores ventas de productos químicos y conexos. También se destacó la suba significativa en las cantidades exportadas de productos primarios (43,5% respecto a enero del 2021).

Aumentaron los valores exportados de Productos primarios (79,6%), MOI (32,2%) y Combustibles y energía (12,5%). En el caso de las MOI ya superaron los valores pre pandemia de enero 2019 (+16%) y enero 2020 (+29%).

Entre los productos MOI de mayor incremento en el valor exportado respecto a enero 2021 se encuentran el biodiesel, los automóviles de más de 2.500 cc de cilindrada y algunos medicamentos, entre otros. El saldo comercial fue superavitario en US$ 296 millones y lleva 13 meses consecutivos de saldo positivo.

En tanto, las importaciones sumaron US$ 5.251 millones con un aumento del 36,6% interanual, explicado por incrementos del 20,5% en las cantidades y de 13,0% en los precios.

De este modo, enero mantiene un sostenido crecimiento de los precios de las importaciones, que desde mayo experimentan una aceleración con tasas de dos dígitos fruto del alza en el precio de los combustibles y problemas de funcionamiento de las cadenas globales de valor. Esta dinámica trajo aparejados problemas de desabastecimiento y aumentos importantes en el costo del transporte. El valor del flete internacional en enero superó en 125,2% al valor del mismo mes de 2020. Este incremento incidió en casi 8 puntos sobre el ascenso del precio de las importaciones valuadas CIF.

El crecimiento de las importaciones estuvo impulsado por los bienes intermedios, los bienes de capital y sus piezas y accesorios. En conjunto, estos bienes explicaron más del 80% del incremento de enero.

Sobresalen las mayores compras de gasóleo; vacunas para medicina humana; unidades de máquinas automáticas para procesamiento de datos y glifosato, entre otras.

Los cinco principales destinos de las exportaciones argentinas fueron Brasil, China, Chile, Países Bajos e India. En enero se destacó el crecimiento de las exportaciones a Chile (48,1%), China (30,4%) y Países Bajos (122,2%), el cual incluye el puerto de Rotterdam con tránsito hacia otros países.

En tanto los cinco principales países de origen de nuestras importaciones fueron China, Brasil, Estados Unidos, Alemania y Tailandia. En todos ellos se registraron incrementos de las importaciones respecto a enero 2021.

Los superávits más altos correspondieron al comercio con Chile (US$ 298 millones), Países Bajos (US$ 285 millones), Indonesia (US$ 170 millones), Argelia (US$ 168 millones), Perú (US$ 137 millones), Marruecos (US$ 128 millones) e India (US$ 126 millones). Mientras que los déficits más elevados se registraron con China (−US$ 1.135 millones), Brasil (−US$ 308 millones), Alemania (−US$ 127 millones), Tailandia (−US$ 125 millones), Estados Unidos (−US$ 104 millones), Italia (−US$ 66 millones) y Japón (−US$ 57 millones).