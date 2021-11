Segundo Cernadas, crónica de una victoria anunciada

Nota de opinión por Mariano Visoso

Entre las tantas frases existentes sobre teorías políticas está la famosa “La política es el arte de lo posible". No muchos políticos la conocen. Fue utilizada por muchos dirigentes a lo largo de la historia y cada uno le puso la impronta que quiso. Si la analizamos, podemos interpretar que hay que hacer política dentro de la racionalidad y respetando el status quo. Ayer, Segundo Cernadas demostró que no siempre hay que seguir los lineamientos políticos instalados y que hay que desafiar la racionalidad. ¿A qué me refiero? Al axioma eterno que dice : “El peronismo unido es imbatible”. También podemos citar otra verdad inquebrantable: “Contra el aparato no se puede".

En la noche de ayer, Cernadas fue uno de los pocos candidatos “sin tierra" de Juntos que ganó las elecciones. Y no fue una victoria acotada. Ganó a pesar del presupuesto millonario que tiene el municipio de Tigre, del plan platita de Alberto, de las impugnaciones judiciales de partidos minoritarios y de tener al peronismo/zamorismo/kirchnerismo/massismo/sindicalismo unido, y a la mayoría de los movimientos sociales en contra. Todos estos son los mariscales de la derrota.

Segundo demostró que “La política es el arte de lo imposible”. Pensar que por tener dinero y estructura política se puede ganar una elección es desconocer lo que le pasa al vecino. Durante la pandemia, los referentes del peronismo local se dedicaron a justificar las pésimas medidas del gobierno. El único político que estuvo con los comerciantes fundidos, las Pymes agotadas y los padres de los chicos sin presencialidad escolar fue Segundo Cernadas, y ayer el pueblo de Tigre se lo agradeció, con votos.

También quedó demostrado que el Frente de Todos fue una excelente idea para ganar una elección, pero que no sirvió para gobernar. En Tigre las luchas internas no hicieron otra cosa que frenar la gestión y dejar de darles respuestas a los vecinos necesitados. En esa guerra absurda, Cernadas se mantuvo junto al tigrense reclamando al gobierno local medidas concretas a las problemáticas. Y el pueblo tiene memoria, no olvida y anoche, eso quedó más que demostrado.