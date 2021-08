Ordenan la detención del abogado que atropelló a un motociclista en Vicente López

Un juez ordenó esta tarde la detención del abogado que atropelló con su camioneta y dejó malherido a un piloto de aviones que circulaba en moto luego de una aparente discusión de tránsito en el partido bonaerense de Vicente López, informaron fuentes judiciales.

El juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Eduardo Rossignoli, rechazó el pedido de eximición de prisión que ayer había formulado la defensa del abogado imputado, Santiago Tomás Mazzini (37), y, tal como había pedido el fiscal, ordenó su detención por “tentativa de homicidio” en perjuicio de la víctima Julián Gustavo Giménez (28), un piloto comercial de Aerolíneas Argentinas que continuaba hoy internado en crítico en la Clínica Olivos.



La clave de ambas resoluciones –a las que accedió Télam-, radica en que Rossignoli adoptó el mismo criterio que el fiscal Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Este, para calificar el hecho como una “tentativa de homicidio”.



“Una vez atravesado el paso a nivel, Tomás Mazzini procedió direccionar su camioneta apuntando hacia donde se desplazaba Giménez a bordo de su moto rodado, aceleró súbitamente la velocidad de su vehículo de significante mayor porte que el tripulado por Giménez y embistió con él, en un total desprecio hacia el valor vida”, señala el juez al transcribir uno de los párrafos de la acusación fiscal.



En el párrafo siguiente de la descripción del hecho, se señala que el abogado “lo arrastró varios metros hasta subir a la vereda, provocando que tanto Giménez como su moto rodado, quedaran dispuestos por debajo de la camioneta descripta, y sin detener la marcha en ningún momento, extremo que palmariamente demuestra la voluntad de Mazzini de cegar la vida de Giménez”.



“La hipótesis fáctica que ha recreado el Sr. Agente Fiscal encuentra adecuación en el tipo penal antes indicado y no en aquel que pretende el Defensor Particular”, agregó el juez, al rechazar las calificaciones alternativas de “lesiones graves” o la de un homicidio en estado de “emoción violenta” que habían sido sugeridas en el plenteo de eximición presentado ayer por la defensa, a cargo de Diego Szpigiel.



Se trata del mismo abogado que defendió al periodista Eugenio Veppo, condenado el año pasado a nueve años y tres meses de prisión por atropellar con su auto y matar a una inspectora de tránsito y por herir a otro en el barrio porteño de Palermo en 2019, y también al médico Lino Villar Cataldo, quien fue absuelto por un jurado popular luego de haber matado a balazos a un ladrón que en 2016 lo asaltó en la localidad bonaerense de Loma Hermosa.



Szpigiel confirmó a Télam que Mazzini es un abogado que trabaja en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) "hace como 17 años" y que el día del hecho "viajaba con la mujer que está embarazada y a quien todavía no le tomaron declaración y va a dar cuenta de todo lo que pasó".



Fuentes de la investigación indicaron que, a partir de la resolución del juez, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, ya recibieron esta tarde la instrucción del fiscal Gómez para efectivizar la detención de Mazzini en su domicilio del partido de Vicente López.



En su escrito, Szpigiel había destacado que Mazzini "al momento el hecho se quedó junto a la víctima y fue quien llamó al 911", que "no huyó del lugar ni nada parecido" y que por su personalidad "no podría sobrevivir a la realidad carcelaria".



Sobre la mecánica del hecho, la defensa había sostenido: “Lo único que hace la camioneta es encerrarlo. Nunca lo contacta. Si Giménez no hubiese intentado escaparse y solo se hubiese detenido, el hecho no hubiera ocurrido".



"El conflicto se estaba agudizando a partir de la conducta persistente del motociclista, que lo continuaba persiguiendo a la par y finalmente agrediéndolo, dañando su propiedad, lo que lo colocó en una situación de emoción brusca", sostuvo la defensa.



El fiscal Gómez pidió el sábado pasado la detención por "homicidio simple en grado de tentativa", luego de analizar los videos del hecho y estar convencido de que Mazzini embistió y atropelló de manera deliberada a Giménez, algo con lo que hoy coincidió el juez.



El abogado Diego Carbone, quien representa a la familia del piloto como particular damnificada, aseguró a Télam que "la familia quiere preso" al imputado y aseguró que el hecho fue “una tragedia”.



Sobre el estado de salud de Giménez, el abogado comentó que "es crítico" y agregó que "no solo perdió el bazo sino que tiene muy comprometida la función renal porque el hígado estaba con sangrados y pérdida de bilis".



"Lo operaron dos veces y está con diálisis. Esperamos su recuperación, pero los médicos ya dijeron que tendrá secuelas de por vida", dijo el abogado.



El hecho ocurrió pasadas las 16 del miércoles último en el cruce de San Martín y Remedios de Escalada, en la localidad de Florida, partido de Vicente López, en la zona norte del conurbano, y quedó grabado en distintas cámaras de seguridad municipales.



Todo comenzó cuando Giménez iba a bordo de su moto marca Motomel y fue embestido por una camioneta Jeep Renegade negra, patente AD941LW, conducida por el abogado Mazzini.



Metros después, el conductor de la camioneta aceleró y cambió bruscamente de carril para impactar a la moto en la que iba Giménez, quien quedó herido debajo de la Jeep y sobre la vereda.