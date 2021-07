Segundo Cernadas fue desplazado de la presidencia del HCD de Tigre

El concejal de Juntos por el Cambio, Segundo Cernadas, fue desplazado esta tarde de la presidencia del HCD de Tigre tras formalizarse el acuerdo entre el Zamorismo y el Massismo para retomar el control del legislativo local, Fernando Mantelli asumió la presidencia.

Con el voto de todos los concejales del “Frente de Todos” y la abstención del bloque de “Juntos por el Cambio”, el HCD de Tigre desplazó esta tarde a Segundo Cernadas de la presidencia.

De esta manera, el concejal del massismo, Fernando Mantelli, asumió la presidencia del cuerpo legislativo, mientras que el bloque del Frente de Todos lo presidirá Gisela Zamora, quien además encabeza la lista de precandidatos para las próximas elecciones. El cargo de secretario del HCD fue asumido por Gonzalo Meschengieser quien hasta hoy era funcionario en AySA.

Con estas modificaciones, el oficialismo representado por el intendente Zamora cumple con un largo reclamo de distintos sectores del peronismo local que no comprendían como a pesar de tener la mayoría parlamentaria, la presidencia era ejercida por un concejal de la oposición.

Cabe recordar que Segundo Cernadas ocupaba el cargo desde hace más de un año, tras el fallecimiento de Alejandra Nardi, en un acuerdo de “gobernabilidad” con el intendente Zamora, ante las diferencias que éste mantenía con el massismo.

El resto de las autoridades del HCD elegidas fueron: Gladys Pollán (Vicepresidenta 1° – Frente de Todos), Marcos Tenaglia (Vicepresidente 2° – Juntos), Javier Parbst (Vicepresidente 3° – Frente de Todos), Gonzalo Meschengieser (Secretario) y Ana María Fernández Costa (Prosecretaria – Juntos). Por otra parte, Gisela Zamora quedó como presidenta del bloque del Frente de Todos.

El descargo de Cernadas

Tras ser desplazado de la presidencia del Concejo deliberante, Segundo Cernadas emitió un comunicado donde destaca que “Poner límite al kirchnerismo en el gobierno es nuestra misión y en Tigre no toleraron que impongamos medidas de transparencia y control reclamadas por los vecinos”.

“En estas elecciones se juega el futuro de la Argentina y este cambio me da más fuerza para buscar un triunfo en Tigre, ser mayoría y frenar el avance del peor gobierno en materia de salud, trabajo, educación y economía” afirmó el referente de Juntos.

“Estoy orgulloso de que me saquen por cumplir con mi trabajo y con los vecinos” expresó Cernadas y repasó los principales logros de su gestión. “Asumí el compromiso de la presidencia del Concejo deliberante con minoría de concejales y en un escenario de inestabilidad institucional en el que hasta tuvimos que controlar escenas de violencia política donde militantes del Frente de Todos rompieron puertas y ventanas para dirimir la pelea por una banca de concejal.” Resumió.

Hoy la realidad es diferente, aseguran desde el bloque de Juntos. El acuerdo dentro del Frente de Todos significó que ahora pueden bloquear las acciones para transparentar y mejorar la gestión municipal. Entre los logros repasan haber conseguido reducir tasas municipales y aumentar los apoyos a los comerciantes durante la pandemia y ser uno de los primeros Concejos Deliberantes en funcionar con protocolos durante las primeras semanas de la crisis del COVID19.

En Juntos destacan que “logramos un funcionamiento democrático y avanzamos en la transparencia con la apertura de datos, con un sitio web y las transmisiones online de las reuniones del cuerpo”. Además se pudo avanzar con la digitalización de las firmas de los concejales y funcionarios y el convenio con el municipio que pronto deberá poner en vigencia el expediente electrónico.

“Esperamos que no haya marcha atrás en todos los avances logrados y que tanto incomodaron al Frente de Todos” aseguró Cernadas antes de enumerar que hubo cifras récord de proyectos y sesiones ordinarias, además del inicio de obras de puesta en valor del edificio y un aumento de la atención a las consultas vecinales.

“Nunca me siento atado a un cargo y nunca pensé en hacer política para calentar una silla. Ahora me siento orgulloso de todo lo que hice y con mucha más fuerza para enfrentar la campaña electoral que viene” disparó el ahora ex presidente del Concejo Deliberante.

“Me dieron una oportunidad y creo con humildad haber estado a la altura. Los que queremos a Tigre vamos a seguir todos Juntos buscando lo mejor para nuestra gente” cerró Cernadas.