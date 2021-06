Malena Galmarini se reunió con los presidentes de clubes de remo de Tigre

Malena Galmarini, acompañada por los concejales del FRTodos Tigre, participó del encuentro en el histórico Club de remo Cannottieri junto a todos los presidentes de Clubes de Remo de Tigre y sus respectivos referentes. El objetivo fue dialogar sobre las diferentes problemáticas, necesidades y desafíos que enfrentan día a día los clubes.

Durante el encuentro se destacó el aporte que se les brindará a través del programa “Clubes en Obra”, con una suma de $600mil pesos para cada club, con el fin de realizar refacciones, compras de materiales, entre otros. La idea es continuar alentando a las instituciones deportivas, a los clubes y al programa, entendiendo a este último como una herramienta de apoyo.

Al finalizar, Malena Galmarini expresó: “Es importante contarles no solamente los avances que venimos teniendo respecto de cómo vamos a hacer para recuperar nuestra pista, que se encontraba tan contaminada y abandonada, a la que pocos le están dando la importancia que tiene. Ya hablamos con el ministro Lammens, con el ministro Cabandié, que estuvimos con Guillermo Jelinski, que es el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, que estamos todos trabajando para llegar rápidamente a un masterplan y ver cómo trabajamos en conjunto gobierno nacional, gobierno provincial, los clubes de remo y sobre todo, la comunidad. Es claves que todos sepamos que no vamos a recuperar ninguna cuenca, no la del Reconquista, ninguna cuenca hídrica en la provincia de Buenos Aires, ni en Argentina, si seguimos descuidándonos, si seguimos tirando basura”.

Florencia Colman, actual y primera Presidenta del Club Cannottieri, señaló: “En esta reunión estuvimos convocados todos los presidentes de todos los clubes de remo de Tigre y la idea era contarles un poco nuestras necesidades a Malena y a todos los concejales, contarles lo que estamos atravesando con los clubes de Remo. Hoy en día nos cuesta mucho el día a día y que nos acerquen una mano es un montón”.

Micaela Ferraro, subsecretaria de Desarrollo Social de Nacion y concejala del FR Todos Tigre, destacó el acompañamiento que los concejales de la zona están brindando a los clubes: “Lo que venimos trabajando en conjunto es el acceso a los programas que puedan ayudarlos a sostener esta situación difícil. Nosotros, como concejales de Tigre, entendemos que nuestro rol tiene que ver con esto, con ser nexos y con ser apoyo para los vecinos y las vecinas, en este caso los presidentes de los clubes de Remo de Tigre”.

Héctor Delliera, vicepresidente del Club de Remo Teutonia, señaló la situación por la que pasa este deporte: “Nos encontramos con un deporte que quizás no es apoyado en general e instituciones muy grandes con poca cantidad de socios. Eso hace un combo que no ayuda económicamente a los clubes y siempre estamos necesitando de algún tipo de beneficio impositivo o de ayuda en obras que son de mantenimiento”.

Christian Thjellesen, presidente del Club Remeros Escandinavo, destacó el valor de este programa tendría para su club: “El Club Escandinavo ha tenido un problema a finales del 2019, tuvo un incendio y perdió su galpón de botes y toda su flota. Eso obviamente nos perjudicó porque dejó a todo el equipo de remo y a los socios sin botes y sin un lugar para guardarlos. Ya estamos en proceso de reconstrucción, pero todavía estamos en un proceso de recaudación de fondos. Con lo cual si recibimos el subsidio, obviamente va a ser un buen apoyo que vamos a recibir para poder concretar la reconstrucción”.

Por su parte, Patricio Lanzabas, presidente del Club Regatas La Marina, agradeció la decisión política de prestarle atención a este problema: “Hace casi 50 años que estamos con este tema de la pista de remo y canotaje. Pasaron gobiernos, pasaron dirigentes, pasaron clubes y me parece muy positivo este momento, que una funcionaria de alto rango en el gobierno nacional se esté preocupando y esté juntando a las distintas entidades”.

Rodrigo Molinos, también concejal del FRTodos, agregó: “Ayudarlos en la obtención de subsidios, en la posibilidad de charlar, en los avances sobre los trabajos que se vienen realizando en la Pista Nacional de Remo y distintas problemáticas que permiten articular diferentes políticas para tratar de ayudar a las instituciones de este deporte distintivo del Partido de Tigre que es el remo. Y también manifestar el apoyo total que nos han brindado a la iniciativa de que el Congreso de la Nación pueda sancionar la Ley de Creación de la Universidad Nacional del Delta”.

Del encuentro también participaron los concejales del FRTodos Teresa Paunovich, Rodrigo Molino, Javier forlenza, Mayra Mariani, Gladys Pollan, Verónica Camaño y Adrián Gastaldi; y Lázaro Flores, referente de Tigre.

Finalmente, Galmarini concluyó: “Hace mucho tiempo que los clubes de remo no están bien, que no tienen colaboración, que están remando precisamente, son clubes de remo que reman, que “la” reman para no extinguirse. Y entonces, desde el bloque de concejales del Frente de Todos, acá estamos poniendo el hombro y remando junto a ellos”.

Video del encuentro