Malena Galmarini y Mariano Cascallares inauguraron una red de agua potable en Almirante Brown.

La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, junto al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, habilitó una nueva red de agua potable para más de 90 manzanas que beneficiará a 9.300 habitantes de Almirante Brown, con el objetivo de seguir expandiendo la red de servicios a los vecinos del partido.

Al llegar al barrio Las Rosas, de la localidad de Burzaco, ambos mandatarios lo recorrieron, conversaron con los vecinos, y celebraron mediante un brindis simbólico en las casas de las vecinas Gladys y Joana, la habilitación de un servicio tan importante y vital, como lo es la red de agua potable.

Finalizado el recorrido, la presidenta de AySA expresó: “Quiero agradecerle al intendente, que además es un amigo, nos conocemos hace mucho tiempo y sé del compromiso que tiene. Como dice Mariano, hace 10 años los vecinos esperaban estas obras, se habían hecho las redes, se había tirado los caños, pero no había agua. Cuando en diciembre de 2019, me tocó asumir la presidencia de AySA, con un mandato muy fuerte del presidente Alberto Fernández y del ministro Katopodis, de llegar a más vecinos y vecinas, nos juntamos con el municipio y nos contaron que no sólo la planta estaba parada sino las primarias también. Nos pusimos a trabajar, y en octubre ya vinimos a poner en marcha la batería de pozos de Glew, la planta de ósmosis inversa. Hoy estamos ampliando en 90 manzanas la red de agua potable, un servicio esencial, en una época de pandemia.”

Sobre el trabajo en conjunto con AySA, el intendente Cascallares señaló: “Estamos muy agradecidos que siempre esté Malena recorriendo las obras, estas son muy esperadas. Hoy estamos inaugurando la red de agua en cuatro módulos, aquí en los barrios Primera Junta, estamos en Las Rosas y también dos módulos muy importantes de Burzaco que hace mucho tiempo que se esperaba el agua. Sobre todo el placer de compartir con los vecinos y vecinas el impacto tan importante con un servicio tan esencial como es el agua”.

Estas obras se encontraban paralizadas desde el año 2010 y en el 2020 se comenzó su reacondicionamiento para ponerlas en servicio. Actualmente cuentan con más de 19.000 metros de cañerías instaladas que permitirán más de 2.000 conexiones para los vecinos y vecinas.

El intendente también destacó la importancia de la gestión en la reactivación de obras en el partido. “Me tocó ser intendente en los 4 años anteriores donde hubo que tomar decisiones, como por ejemplo, terminar la planta de ósmosis inversa de Glew que nos daba la posibilidad de expandir el agua a esta zona y en ese momento no hubo decisión política, y en estos poco más de 8 meses ya se reiniciaron las obras. Es un agradecimiento a todos los cooperativistas que trabajaron, a AySA, y Malena en particular, por cumplir con el mandato de Alberto Fernández de avanzar con las obras”, agregó Cascallares.

Galmarini fue contundente con los pasos a seguir desde AySA en relación al municipio. “Vamos a seguir trabajando en los barrios con agua y con cloaca, en este caso son 78 millones de pesos de inversión, pero nos falta mucho, tenemos un plan de obras para Almirante Brown para el 2021 y 2022 por 2.837 millones de pesos, eso es lo que AySA, es lo que el estado nacional va a invertir para que las vecinas y los vecinos para que este partido, con un gran intendente a la cabeza, tenga servicios que son fundamentales para el bienestar y el cuidado del medioambiente”, concluyó.

Los vecinos del barrio se mostraron muy agradecidos por la visita y felices con el servicio tan anhelado. Gladys, declaró: “Estoy muy contenta, hace muchos años venimos esperando esta obra y gracias a la gestión de Mariano y Malena se hizo posible”. Joana también marcó que ahora comienza “la realidad de tener agua en el barrio, después de un proceso de mucho tiempo de que llegaron las redes, hoy se va a percibir una mejora económica y en la salud del hogar”.

De la recorrida también participaron autoridades de AySA, como Mario Russo, Director de Relaciones Gubernamentales, Domingo Saffioti, Director regional Oeste, Rodolfo Rojas, Director de Desarrollo a la Comunidad; y autoridades el municipio, como Diego Perrella, Presidente del Honorable Consejo Deliberante de San Martín, Gabriela Fernández, Subsecretaria de Obras, y Mario Serrano, Concejal del Frente Renovador de Almirante Brown.