El Presidente decretó tres días de duelo nacional por la muerte de Maradona

El presidente Alberto Fernández decretó hoy tres días de duelo nacional a partir de hoy con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona, según se informó oficialmente.

Las jornadas de duelo se cuentan a partir de este miércoles, tras conocerse la noticia de la muerte de astro futbolístico. Así lo informó Presidencia, por lo que el duelo se mantendrá hasta el viernes próximo.

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy estar "muy triste" y sentir una "pena enorme" por la muerte de Diego Maradona, a quien definió como un "hombre genuino" y "único", que "sólo dio alegrías" al pueblo y que siempre permanecerá "imborrable en la memoria colectiva".



"Diego era Argentina en el mundo, nos llenó de alegría y nunca le vamos a poder pagar tanta alegría”, expresó el Presidente, en una entrevista que concedió a la señal TyCSports, minutos después de confirmarse la noticia del fallecimiento del astro futbolístico.



El jefe de Estado expresó su "eterna gratitud" a Maradona porque, dijo, "todo este tiempo no hizo más que acompañar y apoyar" al Gobierno.



Recordó que el último encuentro que ambos mantuvieron ocurrió en febrero pasado, poco antes de la irrupción de la pandemia de coronavirus en el país, y reflexionó: "Diego va a ser uno de esos personajes que nunca se mueren".



"Es imposible pensar que Maradona se ha ido y no se va a ir porque va a estar en la memoria colectiva, va a ser una persona imborrable en la memoria argentina, en el fútbol no hay nadie como Maradona", subrayó.



Dijo también que el astro "era un hombre absolutamente genuino, que expresaba todo con la fuerza con la que jugaba al fútbol" y evaluó que "nunca impostó un lugar".



"Es muy triste para todos los argentinos; sin ninguna duda, es una pena enorme", declaró durante la entrevista.

Cristina expresó una gran tristeza por la muerte de Diego Maradona

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó una gran tristeza por la muerte de Diego Maradona, a quien definió como "un grande", y envió su abrazo a los familiares y seres queridos del astro futbolístico.



"Mucha tristeza... Mucha. Se fue un grande. Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos", escribió la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter.