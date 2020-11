Tarifa: El gobierno quiere hacer más eficiente la distribución de subsidios

El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró que el Gobierno no pretende que ·la gente deje de consumir para pagar las tarifas·, pero aseguró que el propósito es hacer ·más eficiente· el reparto de subsidios para que los perciban quienes no puedan abonar los servicios.

Vamos a trabajar en un esquema de optimización de los subsidios, utilizando todos los mecanismos que tenemos al alcance·, sostuvo el funcionario.

Dijo que ·todas las decisiones que ha tomado el Gobierno en el último tiempo ayudó a detectar a aquél que ha quedado más vulnerable y eso va a permitir hacer un uso más eficiente de los subsidios·.

Esto permite también detectar a aquellos sectores que sí pueden hacer frente al costo de la energía. Para el que no pueda, no cobrarle algo que no pueda pagar; al resto, tratar de que no estén subsidiados, que sea algo más eficiente·, sostuvo Martínez en una entrevista con El Cronista.

Consideró que el objetivo es ir hacia un ·esquema mucho más racional y eficiente de los subsidios· y señaló que ·el mundo se está recuperando y la Argentina también, consumiendo de a poco cada vez más, pese a la pandemia·.

Estamos trabajando con todos los organismos del Estado, como la ANSES y con las distribuidoras eléctricas para tener la mayor información posible de los usuarios en cada distrito, con un mapeo. Soy optimista de que llegaremos al verano con esto listo·, afirmó.