Malena Galmarini y Lucas Ghi visitaron una obra que va a expandir las cloacas de Morón

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, realizó una recorrida junto al intendente Lucas Ghi por una de las obras que tiene la empresa en el partido de Morón, denominada “Colector Cloacal Castelar - Villa Tesei oeste etapa 2”, que se encontraba paralizada por la gestión anterior.

En ese marco, Galmarini sostuvo: “Es una de las 322 obras que hoy están activas más allá de las que estamos proyectando y licitando, que van a ser otras 100. La idea es mantener siempre alrededor de 400 en actividad, para llegar cuanto antes con el cien por cien de agua y cloaca. Por otro lado generar trabajo genuino para nuestros compatriotas, mover la economía, tanto la macro como la micro. Estuve charlando con los vecinos y están muy contentos, durante 2 años la obra estuvo parada, sin financiamiento. En este caso le estamos llevando salud a los moronenses. El presidente Alberto Fernández y el ministro Katopodis pusieron un gran aporte para contar con los recursos que se necesitan”.

Por su parte, Ghi manifestó: “Desde el primer momento en que asumió Malena nos desafió a reactivar lo que estaba paralizado. Eso cumple con una expectativa tanto del gobierno municipal como de los vecinos y vecinas que necesitaban ver que esas obras volviesen a reactivarse y además una agenda de obras nuevas. Tenemos muchos frentes de obras que tienen que ver con el compromiso y la gestión de Malena, que entiende el impacto del servicio en la vida social y sanitaria de un pueblo. Apostamos a tener el cien por cien de los vecinos conectados”.

La obra tiene una longitud de 2457 metros de cañería y cuenta con un colector de 1100 de diámetro. El monto actual de inversiones es de 115 millones de pesos.

Diego Presas, inspector de la obra, explicó: “Se trata de una colector aliviador para desvincular de la Tercera Cloaca Máxima que va hacia Berazategui. De esta forma, se brinda mayor capacidad para más de 40 mil habitantes y aumenta la capacidad de la empresa para brindar el servicio cloacal”.

Estuvieron presentes autoridades de AySA: Alberto Freire, director General Operativo; Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales; Alberto Lacciopa, director de Redes; y autoridades del municipio, Hernán Sabatella, jefe de Gabinete; Pablo Itzcovich, secretario de Planificación Estratégica; Jorge Laviuzza, presidente del HCD Morón y Mariano Spina, secretario de Desarrollo Territorial y Relaciones con la Comunidad.

Durante el encuentro, los dirigentes analizaron la hoja de ruta prevista para los próximos años con objetivos concretos destinados a mejorar la situación en el partido.

La presidenta de AySA concluyó: “Sin voluntad política no hay obras, sin presupuesto no hay obras y hoy lo que encontramos en este nuevo gobierno son ambas cosas. AySA no es una empresa burbuja, o no debe serlo. Si bien durante 4 años trabajaron de esta manera, para nosotros lo más importante es saber lo que está pasando en el territorio y trabajar con los intendentes e intendentas. Ellos están todo el día trabajando y charlando con los vecinos para que puedan conectarse a la red. Sino pasar el caño y que la gente no pueda conectarse es una ficción. Queremos que tengan agua y cloaca en sus casas”.

Finalmente, se realizó una recorrida por el barrio para escuchar las inquietudes de los vecinos. Fabián, uno de los habitantes del barrio, resaltó el valor de los servicios: “Para los vecinos esto es muy bueno, para el barrio, no solo por el valor de la casa sino para nosotros como personas, para evitar enfermedades e impedir que los efluentes estén en la calle”.