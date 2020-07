En San Isidro habilitan peluquerías y, por etapas, espacios públicos y deportes individuales y náuticos

“Vamos hacia una libertad paulatina que equilibre la economía y la salud, con el eje en la responsabilidad de cada uno. En todo este tiempo preparamos el sistema de Salud, que está robusto, para poder salir de la cuarentena”, sostuvo el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

En San Isidro ya estaban funcionando los comercios esenciales y no esenciales, bajo modalidad take away y delivery: ahora, a partir de que se publiquen los protocolos respectivos, el público podrá también ingresar a los locales cuidando el distanciamiento de al menos dos metros.

El cronograma, que todavía no se dio a conocer, incluye también el permiso para hacer deportes individuales y náuticos, aunque los amantes del running tendrán que esperar: “Es muy difícil el control del distanciamiento entre runners y también es difícil seguir los nexos epidemiológicos de los corredores”, explicaron desde el municipio.

Se abrirán además los espacios públicos, que estarán señalizados para que los vecinos guarden las respectivas distancias, y habrá una fuerte campaña de concientización allí, para que no se relajen las medidas de bioseguridad.

Una de las grandes novedades sin duda es que habrá autocine en alguno de los shoppings del distrito, con un promedio de 250 autos por película, baños químicos que se desinfectarán después de cada uso individual, y con servicio de delivery de comida al auto para evitar que se crucen los asistentes.

“Es momento de buscar el balance entre salud, y sabemos que estamos con el sistema preparado y confiamos en que los vecinos y comercios cumplirán las normas de bioseguridad, con la economía, por lo que todo lo que se abra, tendrá su respectivo protocolo”, subrayó Posse.