Fernando Lauría dio su versión de lo sucedido en el club de Pilar

Fernando Lauría, que hasta el día de ayer se desempeñaba como Secretario General y de Economía del Municipio de Tigre, fue detenido en la tarde de ayer junto a otras 15 personas cuando participaba de un encuentro de pádel en el Club Atlético Pilar, violando de esta manera la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional, con el agravante en su caso por tratarse de un funcionario público.Del encuentro participarán además el ex funcionario del gobierno de Macri, Rogelio Frigerio, y el actual Sub Secretario de Deportes del gobierno de la Ciudad, Luis Lobo, que también presentó su renuncia.Tras la repercusión mediática que tomó el caso, Lauría tomó la decisión de presentar su renuncia que fue aceptada ésta mañana por el intendente Julio Zamora.Así lo informó este mediodía el Municipio de Tigre mediante un breve comunicado que dice textualmente: “A partir de los hechos de público conocimiento acontecidos en el Club Atlético Pilar, ubicado en el partido de Pilar, el Municipio de Tigre informa que el intendente Julio Zamora ha aceptado la renuncia presentada en el día de hoy por parte del Secretario General y de Economía de Tigre, Fernando Lauría, a la espera de la dilucidación judicial del hecho”Para dar su versión de lo acontecido, Fernando Lauría emitió esta tarde un comunicado difundido mediante sus redes sociales en el cual expresa:“En el día de la fecha he presentado mi renuncia al cargo de Secretario General y de Economía de Tigre, motiva la misma, los hechos acontecidos en el día de ayer en el club Atlético Pilar.En dicha institución con el señor Claudio Herreros administramos las canchas de pádel y tenis.En el día de ayer me acerqué al club para cumplir compromisos con respecto a gastos mensuales, me sorprendió encontrarme con público en el lugar y mi socio me dijo que había alquilado algunas canchas debido a que hace más de 100 días que él mismo se encuentra cerrado y se nos genera una pérdida enorme.Llegué al club a las 16:30 y a las 16:40 ingresó Gendarmería para clausurar el lugar.Quiero pedirle disculpas a toda la comunidad de Tigre y en especial a ser intendente por los daños provocados.”