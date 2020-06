Segundo Cernadas propone impulsar las obras de cloacas en Tigre y evitar que la “interna peronista detenga su avance”

“La promesa de cloacas en Tigre puede ser otra vez víctima de la interna peronista. No queremos ver al Municipio, la Provincia y la Nación peleando por quién pone el cartel mientras nadie trabaja” argumentó así Segundo Cernadas su proyecto de ordenanza para que Aysa y Tigre trabajen en conjunto.



Según la propuesta, se trata de evitar la paralización de las obras de agua y cloacas mediante la eximición de tasas y obligaciones fiscales a los proyectos de infraestructura y, lograr así, “un acuerdo de cooperación entre todos para que las obras sigan adelante con mayor compromiso y sobre todo sin internas políticas”, afirmó el concejal.



“Desde hace años vemos como diferentes referentes del peronismo están más preocupados en Tigre por ver quién pone el cartel de la obra que por terminarla” dijo Cernadas. “Durante la gestión kirchnerista el municipio dijo que iba a hacer todas las obras, el cien por ciento de la inversión. El financiamiento desapareció y todo quedó detenido” aseguró.



La segunda etapa fue durante el gobierno de María Eugenia Vidal: “en ese momento el municipio se comprometió a construir el veinticinco por ciento de las obras, pero no puso un metro de caño. Durante cuatro años, mientras se terminaban las obras más importantes para Tigre, el peronismo estuvo más preocupado por evitar que otro ponga el cartel que por hacer la obra”.



Desde la oposición Cernadas destaca la gestión pasada: “El cemento salva vidas, las cloacas cuidan la salud, las obras que se hicieron en la Provincia durante los últimos años nos permitieron reducir la mortalidad infantil a los índices más bajos. Eso no puede parar porque no es relato, son hechos”.



Cernadas se propone lograr el acuerdo de todos los sectores que en la última reunión del Concejo Deliberante aprobaron por unanimidad un pedido a Axel Kicillof para la apertura administrada de la cuarentena en respuesta a la demanda de las movilizaciones de vecinos comerciantes, profesionales, pymes y trabajadores cuentapropistas.



“Vemos con preocupación como los políticos del peronismo visitan obras que empezaron y avanzaron hace tiempo como si hubieran empezado ayer, pero nos preocupa todavía más que la interna entre ellos sea un obstáculo para que los vecinos tengan agua y cloacas para cuidar su salud en este contexto de pandemia” dijo Cernadas.



El proyecto que requiere un esfuerzo presupuestario por parte del municipio de Tigre no es un problema en que Cernadas deje de pensar. “Es una inversión que se recupera” asegura. “Una vez finalizadas las obras cuando los vecinos comiencen a disfrutar del servicio la recaudación va a crecer tanto de Aysa como de la tasa municipal” pero aún así, “si esto no fuera suficiente, son miles de millones de pesos los que hace casi 4 años envió el gobierno Nacional y la mayoría de las obras no se hicieron. Fondos debería haber”, enfatiz