Vidal realiza el aislamiento en su casa, en buen estado de salud y asintomática

Vidal confirmó anoche, a través de su cuenta en la red social Twitter, que su diagnóstico positivo de coronavirus y dijo que se encontraba asintomática.Por otra parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio negativo en la prueba a la que se sometió anoche, luego de que Vidal confirmara que se contagió el virus y a raíz de una reunión que habían compartido días atrás."Les quiero contar que dio negativo el hisopado que me realicé ayer a la noche. Les agradezco los mensajes de cariño que recibí. Como mantuvimos distanciamiento durante el encuentro con @mariuvidal, a quien le mando toda mi fuerza, no soy considerado contacto estrecho", tuiteó esta mañana el jefe de Gobierno, luego de que, desde su entorno, informaran que el testo había dado negativo.También fue a través de esa red social que Vidal confirmó en los primeros minutos del día de hoy su contagio de coronavirus: "Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias", expresó.La ex gobernadora debió realizarse el test de Covid-19 porque hace pocos días había mantenido un encuentro con el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio y ex subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, quien también había dado positivo en una prueba de coronavirus, aunque el legislador aseguró que ese encuentro fue virtual.Desde el entorno de Vidal dijeron hoy a Télam que "se desconoce cómo fue el contagio"."A partir de la confirmación de los resultados positivos de algunos funcionarios, María Eugenia solicitó que le realizaran un hisopado para determinar si existía la posibilidad de estar contagiada y, a última hora de ayer, le confirmaron el resultado positivo", explicaron sus voceros."Inmediatamente después del diagnóstico se le informó a las personas con las que tuvo contacto en la última semana para que evalúen hacerse un hisopado y evitar así una mayor propagación", agregaron.Las fuentes detallaron que los tres hijos de la dirigente de Juntos por el Cambio -Camila, María José y Pedro- están en la casa del padre, el ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, "desde hace más de una semana".En tanto, la pareja de Vidal, el periodista Enrique Sacco, se hizo el test anoche y aguardaba esta mañana los resultados para saber si también está contagiado.En el caso de Rodríguez Larreta, el jefe del Ejecutivo porteño decidió hacerse la prueba, ya que el viernes pasado había compartido un almuerzo con Vidal, el senador Martín Lousteau y el dirigente Emilio Monzó, en la sede del gobierno porteño, ubicada en el barrio de Parque Patricios, en una reunión para repasar la situación en el AMBA y en el país.En tanto, fuentes del entorno de Monzó dijeron a Télam que el ex titular de la Cámara baja se realizaría el test durante la jornada de hoy, solo por prevención.Desde la oficina de prensa de Lousteau indicaron que, en ese almuerzo "se mantuvo mucho más que la distancia social" y que todos estuvieron "por los menos a tres metros de distancia uno de otro".Asimismo, precisaron que a Lousteau los especialistas le indicaron que ni siquiera ese encuentro "contaba como contacto estrecho", pero que, "por supuesto, si hay recomendación médica de hisopado, Martín lo va a hacer", aseguraron.Otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como Carolina Stanley y Federico Salvai, también se realizarán el hisopado por prevención, informaron fuentes del espacio.En tanto, Vidal recibió diferentes expresiones de apoyo luego de que se conociera su diagnóstico."Mi solidaridad con la ex gobernadora, no es una buena noticia estar contagiado con el virus. No sé qué calibre tuvieron esas reuniones. Nosotros pedimos no hacer reuniones; no sé en qué distrito fue pero, si está en Fase 5, no debía haber sucedido", dijo el jefe de Gabinete de ministros bonaerense, Carlos Bianco, en declaraciones a la radio online FutuRöck.Por su parte, el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, escribió en su cuenta de Twitter: "Fuerza @mariuvidal, para vos y para tu familia. Te necesitamos para seguir trabajando junto a quienes creemos en una forma distinta de hacer las cosas. Más que nunca, reforcemos los cuidados", expresó.