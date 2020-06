Alex Campbell: “No sé cómo me contagié el coronavirus; tomé todas las precauciones”

Campbell, legislador provincial de Juntos por el Cambio, aseguró que se hizo el test “por haber estado en contacto con Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, quien a su vez era contacto estrecho de Martín Insaurralde, también afectado por coronavirus”.En diálogo esta mañana con América TV, Campbell confirmó que había mantenido distintas reuniones en las últimas semanas con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien confirmó anoche que dio positiva en el hisopado por Covid-19.“A María Eugenia (Vidal) la veo asiduamente por el trabajo, ella es nuestra jefa política en la provincia. Yo me hice el test por Otermín y a él le dio negativo. A mi mujer también le dio negativo. Los infectólogos no te dicen cuándo te contagiaste”, explicó Campbell, quien subrayó, incluso, la imposibilidad de determinar quién contagió a quién.El legislador explicó que, desde que le confirmaron el diagnóstico, está aislado de su familia en una habitación de su casa y que se siente “normal, aunque con más cansancio, pero sin fiebre"."Tuve dolores de espalda, musculares, pero no mucho más que eso”, relató en la entrevista.“Cuando uno se entera que tiene coronavirus es cierto que también tiene más stress y miedo, principalmente porque tengo un hijo de un año”, agregó.Al responder una consulta, Campbell opinó que el coronavirus “destapa la deuda sanitaria y política con los vecinos de la provincia" como así también "la desigualdad de la provincia respecto de otros distritos”.“La provincia genera el 40 por ciento del producto (bruto interno) y se llevaba el 18, y durante la gestión de Vidal se llevó ese número al 22 por ciento de coparticipación, pero no alcanza”, explicó el legislador.Asimismo, dijo que si Vidal tuviera que haber administrado la pandemia “hubiera hecho lo mismo que están haciendo nuestros intendentes en la provincia de Buenos Aires”.