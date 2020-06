Avanzan los casos de coronavirus en la Zona Norte

Coronavirus en la provincia de Buenos Aires

LosEn total, según los datos aportados por el Servicio Nacional de Vigilancia de la salud, en la Zona Norte se registraron 1696 casos, siendo San Martín el distrito con más contagios, totalizando hasta la tarde de ayer 367 casos.Otro de los municipios que más contagios registró es Escobar con 187 Casos, y le siguen San Isidro con 176 y Tigre, que es el municipio con más crecimiento en las últimas horas, con 155 (162 a hoy), Además en ésta distrito en están pendientes la verificación de más casos en Mondelez y el Centro Médico Talar, donde ya hay confirmados y otros esperan resultados.La lista de municipios con afectados continua con Pilar (154), Malvinas Argentinas (151), Vicente López (136), San Miguel (112), José C. Paz (88), San Fernando (72), Campana (54), Zárate (34) y finalmente Exaltación de la cruz (10).El informe también destaca los casos sospechosos, donde surge que en Malvinas Argentinas hay 180 casos en estudio, seguidos por San Martín con 179.La lista continúa con Escobar (150), Pilar (140), Vicente López (119), San Miguel (108), Tigre (103), San Isidro (99), José C. Paz (95), Campana (87), Zárate (60), San Fernando (41) y Exaltación de la Cruz (09).Respecto a los fallecidos, el informe destaca que de los 94 que se registraron en la región, 91 presentaban factores de riesgo ya sea por su edad o la existencia de alguna enfermedad preexistente. A éste informe emitido en la tarde de ayer, se le suman dos nuevos fallecidos en San Isidro.Cabe recordad que la Región Sanitaria V está compuesta por los municipios de: Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate.Es importante tener en cuenta que los datos de éste informe son hasta la mañana de ayer, y el dinamismo de los casos hacen que puedan variar en cuestión de horas.Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires suman 7.074 tras confirmarse esta mañana 442 nuevos infectados en las últimas 24 horas.El Ministerio de Salud provincial, a cargo de Daniel Gollan, precisó que hay 108 pacientes en terapia intensiva; en tanto unas 1.606 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.Además, se reportó que en el territorio bonaerense fallecieron 247 personas desde la llegada de la pandemia al país, en marzo pasado.El 41,9% de los casos son contagios comunitarios, 21% fueron por contacto estrecho con casos confirmados, en el 20,3% está en investigación la causa, el 13,2% son trabajadores de salud y el 3,5% son casos importados, de acuerdo al informe oficial.El ministerio puntualizó hoy, a través de su cuenta en la red social Twitter, que hasta el martes pasado los casos positivos de Covid-19 en barrios vulnerables bonaerenses ascendían a 1.231.