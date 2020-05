Susana Giménez explicó sus motivos por los que viajó a Uruguay y arremetió contra la cuarentena en Argentina

"Estamos todos locos. La gente se asusta, está harta. La primera cuarentena me pareció perfecto, pero ya vamos sesentena (sic) y pronto setentena (sic)", completó Susana.Sobre los motivos del viaje, remarcó: "Pedí permiso por supuesto, sino no te dejan entrar. Soy residente porque tengo casa acá. Me la dieron porque tengo personal al cual pagarle, tengo perros, más animales y estaba preocupada por ellos. Me parece que después de estar encerrada 65 días sola en mi casa tenía derecho a venir acá".En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), la diva de los teléfonos graficó: "No te podés subir a un avión porque sí. Llené más papeles que como si te tuvieras que ir a Rusia en medio del comunismo".La conductora sostuvo que al arribar a Montevideo, tal como anticipó NA, se implementó el protocolo y le tomaron la fiebre, entre otros controles."Ahora tengo que estar acá 14 días como cuando llegas a algún lado", agregó Giménez, quien se alarmó cuando le comentaron que la cuarentena podría prolongarse más tiempo: "¡Diez semanas! No me digan que después no puedo volver a mi casa", expresó.La diva indicó que "en un principio estaba de acuerdo con la cuarentena, pero 65 días" le "parece que ya está", al tiempo que señaló que tiene "miedo que te digan 15 días más de cuarentena"."Ahora porque agarraron las villas. Tenían que cerrar todo porque de ahí iba a explotar todo. Yo estoy tranquila y hago lo que dicen, pero cómo hace un tipo que tiene que trabajar y no puede salir. No pueden pagar alquileres, no puede pagar nada. Es muy complicado. La gente está harta, tienen que dar trabajo y no dar dádivas. Hay que inculcar lo que nos inculcaron, trabajo", sostuvo Susana, quien contó que este martes estuvo junto a su hermano, el cantante Patricio Giménez, luego de haber viajado juntos hacia Montevideo el pasado sábado.Asimismo, indicó que "la gente que tiene un negocio se quiere matar, está preocupada", al tiempo que criticó a quienes dicen que las personas adultas por su avanzada edad se van a morir."Que sepan que no se van a morir. Hubo muchos casos de mujeres de 90 años y hasta de 103 que se curaron de coronavirus. Me importa que encuentren algo. En Estados Unidos se presentó mucha gente voluntaria para crear una vacuna y la probaron, pero no se supo más nada", concluyó.