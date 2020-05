Segundo Cernadas: “Las cámaras de Tigre son para perseguir a delincuentes y no a vecinos”

“Estamos entrando en una etapa muy complicada de la pandemia y necesitamos estar mas juntos que nunca cuidando al otro que es nuestro vecino” afirmó Cernadas.El concejal de Juntos por el Cambio aseguró: “tenemos que mantener la cuarentana, con mucha responsabilidad y para eso hay que resolver los problemas que tiene el aislamiento social. Hay mucha gente desesperada por trabajo, no quieren que les regalen nada, quieren trabajar igual que trabajan en otros municipios o incluso como en los supermercados que si están habilitados”.“La marcha de ayer fue impulsada por vecinos y no fue convocada por ninguna organización política. Por eso es grave que el gobierno provincial y municipal use recursos públicos en contra de la gente para lastimar derechos humanos esenciales que son de todos y están en la constitución”, argumentó Cernadas.“Hasta un ministro de la Corte Suprema de Justicia expresó la alarma por el crecimiento del autoritarismo y dijo que la limitación a las libertades tiene que terminar” dijo Cernadas en referencia a las declaraciones del Ricardo Lorenzetti en CNN radio.“Está claro que hay que mantener la cuarentena y apoyamos las medidas del gobierno nacional para proteger a los argentinos. Lo que no puede pasar es que pretendan tildarnos de anti-cuarentena a todos los que queremos aportar con otras miradas justamente para que la cuarentena se pueda sostener.” Subrayó el excandidato a intendente de Juntos por el Cambio en Tigre.No hay ninguna prohibición ni limitación al derecho de expresión en las medidas adoptadas por el gobierno. Está prohibido circular para hacer paseos, ir al cine o cualquier otro tipo de actividad restringida, pero los argentinos circulan para ir a hacer compras o ejercer actividades permitidas, explicaron desde Juntos por el Cambio en Tigre.