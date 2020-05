Polémica por una protesta en Barrios Cerrados de Tigre contra la extensión de la cuarentena

La organización de una marcha “pacífica” en autos que programaron unos vecinos del complejo Villanueva de Tigre contra la extensión de cuarentena desató una fuerte polémica, tras la respuesta de la Policía bonaerense. Las fuerzas de seguridad emitieron un comunicado y avisaron que está “terminantemente prohibida” la movilización vehicular en el contexto de la pandemia por el coronavirus. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia, respaldó la advertencia.“Atento a lo normado en el artículo 205 del Código Penal, será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, dice la carta que el inspector Lucas Gabriel Farías, oficial a cargo del destacamento de Villa La Ñata, le hizo llegar el domingo por la noche a los administradores de los barrios.Esa resolución generó revuelo entre los vecinos que creen que se les coartan derechos de libertad de expresión. “Es una amenaza abierta a los ciudadanos y va en contra de la Constitución Nacional. Por supuesto que vamos a salir en los autos de igual manera”, plantearon.Entonces, la manifestación sigue en pie para este lunes a las 18 desde el Barrio Santa Teresa hasta la Estación Tigre. “Después de más de 60 días encerrados decimos basta de manipulación y exigimos la reactivación del trabajo ya. Hemos aprendido cómo cuidarnos. Es nuestra responsabilidad estar sanos”, dice el flyer difundido con el reclamo. Sería la segunda vez que se realiza. Esta vez se espera una mayor convocatoria que en la primera.“Hemos decidido entre la mayoría de los habitantes de Villanueva salir nuevamente en auto, sin bajar de ellos, en caravana, tocando bocina, haciendo un recorrido en la zona de Tigre, que es nuestro partido, y sin cruzarnos a otros”, agregaron los vecinos en un mensaje de WhatsApp que circuló entre los grupos vecinales.Al respecto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, respaldó el accionar policial y aseguró que es tal como anuncia el comunicado “porque hay un decreto que así lo dice”. Y agregó que “la violación de la cuarentena es motivo para iniciar una causa penal, judicial y federal”.“Cuando dice será reprimido, eso es lo que dice el código, pero no lo es tácitamente, porque no va a haber ninguna represión. Simplemente con aquellos que incumplan con la cuarentena se van a determinar los pasos a seguir para identificarlos”, dijo en diálogo con TN.Además, el titular de la cartera de seguridad de Axel Kicillof aseguró que “no es potestad de la policía determinar” si existe o no un delito, sino que “lo determinará el juez” y dijo que “ese comunicado fue respaldado por la justicia”.